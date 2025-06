Guns N’ Roses regresa a Colombia. Fechas, ciudades y más

La legendaria banda californiana Guns N’ Roses ha encendido la expectativa en Colombia tras la aparición de vallas publicitarias con el icónico mensaje “Bienvenidos a la jungla”, anticipando un concierto en Bogotá y posiblemente en Medellín.

¿Cuándo y dónde se presentarán los Guns N’ Roses en Colombia?

La banda confirmó sus presentaciones en Bogotá el martes 7 de octubre en Vive Claro, y en Medellín en Sábado 11 de octubre en el Atanasio Girardot.

El regreso a Colombia se enmarca dentro del extenso tour mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, que comenzó en mayo de 2025 en Riad, Arabia Saudita, y recorrerá Europa, Medio Oriente y posiblemente América Latina. Axl Rose, Slash, Duff McKagan y compañía presentan también a invitados especiales como Sex Pistols, Public Enemy y Rival Sons en ciertos escenarios.

La fiebre por su regreso se hizo evidente en redes sociales: carteles urbanos con el logotipo de la banda y mensajes crípticos alimentaron el entusiasmo en Bogotá y Medellín. Además, desde medios como Radioacktiva señalan que la gira latinoamericana “es inminente” e incluiría Colombia.

Pese a sus casi 40 años de carrera, Guns N’ Roses sigue en plena forma. Su gira 2025 abarca 24 fechas por Europa y Medio Oriente, y la banda ha compartido momentos inéditos en redes, como un divertido compilado de caídas de Axl Rose en el escenario, que dan cuenta del espíritu irreductible que aún mantienen.