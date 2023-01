Boletería y estafas: las notas desafinadas de los conciertos en 2022

Bogotá recibió en 2022 a decenas de artistas nacionales e internacionales como Coldplay, Gorillaz, Guns N' Roses, Feid, Bad Bunny, entre otros. / iStock

“Tuboleta informa a la opinión pública sobre las quejas presentadas a través de redes sociales y medios de comunicación por parte de personas que no pudieron ingresar a los conciertos de Bad Bunny que se llevaron a cabo en Bogotá y Medellín que la empresa es el único operador autorizado para la venta de boletas; por eso, no se hace responsable por inconvenientes presentados por compras a terceros o plataformas no autorizadas para la venta”. Este comunicado fue publicado por Tuboleta el 21 de noviembre de 2022, cuando cientos de personas no pudieron ingresar al Estadio el Campín porque habían sido estafadas.

Le puede interesar: Sobreoferta de conciertos en 2022: lo bueno, lo malo y lo feo