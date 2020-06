Brian May, de Queen, quiere volver a la música al superar un problema de salud

BANG Showbiz

Brian May manifestó: "Todavía me estoy arrastrando por la casa, gateando con las manos y las rodillas. Desde luego ahora mismo no parezco una estrella del rock".

Brian May manifestó: "Todavía me estoy arrastrando por la casa, gateando con las manos y las rodillas. Desde luego ahora mismo no parezco una estrella del rock". Archivo Particular

Ha transcurrido un mes escaso desde que saliera a la luz que, tras sufrir un profundo corte en su glúteo como consecuencia de un accidente doméstico ligado a la jardinería, el incombustible Brian May había ingresado de urgencia en el hospital a causa de un ataque al corazón, del que afortunadamente se está recuperando sin mayores complicaciones y en la tranquilidad de su propio hogar. (Leatmbién: Brian May: "No creo que haya una secuela de 'Bohemian Rhapsody'")

Ahora, el legendario guitarrista de Queen puso de manifiesto en una entrevista reciente que poco a poco va haciendo acopio de mayores niveles de fuerza y energía que, con suerte, pronto le permitirán retomar sus labores más cotidianas. (Le puede interesar: Productor de "Bohemian Rhapsody" hará película sobre la vida de Michael Jackson)

En lo que respecta a su trabajo musical, por el momento el artista solo ha podido "gatear" hasta su estudio de grabación para dar forma a algunas ideas, ya que todavía no está plenamente operativo. (Además: Brian May: "Queen no ha ganado un centavo con 'Bohemian Rhapsody'")

"Todavía me estoy arrastrando por la casa, gateando con las manos y las rodillas. Desde luego ahora mismo no parezco una estrella del rock. Hace poco conseguí llegar hasta mi habitación de la música. Espero poder funcionar de nuevo lo antes posible y seguir creando grandes cosas", comentó Brian May.





Hace solo unos días, el propio músico recurría a sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores sobre su estado de salud y, sobre todo, agradecerles el sinfín de mensajes de cariño y ánimo que no había dejado de recibir durante una de las etapas más duras de su vida, al menos en lo que al plano del bienestar físico se refiere.



"Me siento abrumado por el torrente de amor y apoyo que me ha llegado después de las noticias que han salido en la prensa, de verdad que no me lo esperaba. Como pueden ver, estoy bien, así que déjenme que les dé las gracias por sus increíbles mensajes", comentó el artista en un vídeo de Instagram.