El artista habla sobre el lanzamiento de “Flor pálida”, la nueva versión de la canción de Polo Montañés y cómo ha sido el camino en su carrera musical.

Actualmente está presentando el tema “Flor pálida” una canción ya interpretada por Marc Anthony en versión salsa, ¿cómo hace para dejar ese encasillamiento y qué nuevo le aporta?

Originalmente la canción la conocí por Polo Montañés, quien es el compositor. Tiene una esencia más de Polo que de Marc. Yo quería grabar algo con mariachis acá en México y surgió este tema como propuesta. La gente pensó que la canción era de mi autoría porque yo también soy compositor. Me decían “grábala en estudio”, “te queda muy bien” y fue así como me convencí de grabar. Me divertí mucho grabando este vídeo, porque regularmente no suelo actuar y en este me tocó.

¿Qué le inspira a crear canciones?

La inspiración viene de las vivencias que tengo en mi vida diaria. Regularmente siempre escribo lo que vivo. Hay ocasiones en las que sí he escrito otras historias de personas conocidas o allegadas a mí, porque me contagian. Si alguien está enamorado o decepcionado, eso me inspira. Mi tema favorito para componer es el desamor.

El género corresponde a la música regional mexicana, tiene acordeones y guitarras, ¿qué otros sonidos incorpora?

Este tema en especial decidimos grabarlo en versión ranchera. No puedo decir que es mariachi, porque faltan las trompetas y el arpa. Esta canción trae acordeón, que vendría siendo el sello de nosotros porque venimos del norteño. Pero quisimos grabar algo versión ranchera, por eso le metimos guitarra, guitarrón y la vihuela, que es un instrumento muy característico del mariachi.

Muchas de sus composiciones han sido grabadas por artistas como Alejandro Fernández, Julión Álvarez, Gerardo Ortiz, entre otros ¿cómo es ese proceso de componer para otros artistas?

Siempre que compongo una canción es a mi estilo, como para mí. Nunca lo hago pensando en que quiero componer una canción para otro artista.

Desde niño ha tocado la guitarra y ha compuesto canciones, además de esto, ¿qué otros trabajos realizó como preparación para lanzarse en el ámbito musical?

Yo tenía 14 o 15 años cuando me llegó una propuesta de pertenecer a una agrupación en Guadalajara. La agrupación se llamaba Norteño 4.5.

En ese momento dejé mis estudios y estuve trabajando un año en ese proyecto. Luego me retiré y empecé a componer canciones. Esta fue una época en la que puse en pausa mi carrera como cantante. Luego hice un proyecto con mi hermano y ahora estoy como solista.

A nivel artístico ¿cómo ha sobrellevado la crisis sanitaria del Covid-19?

Me la he pasado un poco ocupado tratando de seguir produciendo música. Yo siento que el verdadero alimento de un artista son los escenarios, así que estoy un poco triste porque los he extrañado; sin embargo, hemos tratado de mantenernos ocupados. Por ejemplo, saqué mi primer disco “Corazón de hielo” y luego grabé “Colección privada”. He escrito algunas canciones durante la pandemia. No deja de llegar la inspiración, gracias a Dios.

¿Qué proyectos vienen para terminar el año?

Estoy estrenando mi disco. Ahora le vamos a dar mucha proyección. Van a salir algunos sencillos, además de “Flor pálida”.