Camilo Vélez, más allá de ser la música en el cine

Camilo Vélez ha trabajado tras la producción musical de series como "Cobra Kai" y "Jurassic World: Campamento Cretácico". Foto: Cortesía: Ana Lorenzana

Persiguiendo lo que quería en un inicio sobre crear una consolidada carrera como solista, Camilo Vélez llegó a los estudios de Warner donde conoció su pasión como productor musical en el séptimo arte.

(Lea también: Tomorrowland 2023 será en Brasil: ¿cuándo será y cuánto cuesta ir?)

Desde sus primeros años de vida, Camilo sentía una gran afinidad con la música de Juanes, a quien veía como un ídolo y referente artístico que lo llevó a empezar a tomar clases de guitarra e inscribirse al programa juvenil de música en la Javeriana.

Con un buen promedio y una excepcional disciplina, Camilo Vélez consigue la beca para estudiar en la Escuela Musical de Berklee en Boston y así comenzar a trazar su camino para ser un destacado guitarrista.

Pero fue ante una sugerencia que el bogotano decide embarcarse en el camino de la producción musical sin imaginar llegar a ser parte de proyectos como el documental de Prime Video, “Tigres del Norte: Historias Que Contar”, la serie de Netflix “Cobra Kai”, “Jurassic World: Campamento Cretácico”,“Sociedad Secreta de Hijos Reales” y más.

“Fui a vivir a Los Ángeles y encontré un trabajo en los estudios de Warner, donde trabajé como asistente junto a un gran productor de música para la televisión y me adentré al mundo de la música para cine, que era algo que no conocía ni tenía contemplado, pero que me fue cautivando”, señaló Vélez.

(Le recomendamos: Festival Jaguar: reconectarse con el territorio para sobrevivir)

Warner Bros. recibe con brazos abiertos a Camilo y comienza a trabajar como asistente en producciones musicales del cine y teatro, siendo “Cobra Kai” uno de sus primeros grandes proyectos junto a Leo Birenberg.

Además de enfocar su trabajo tras las consolas de grabación a bandas sonoras, Camilo Vélez también se ha ido abriendo paso como productor musical de artistas como Nicole Zignago, Meri Deal, Betié, Dru Flecha y Nani.

“(Con Nani) nos conocemos desde la universidad y desde siempre hemos sido muy buenos amigos, desarrollando también una relación creativa bastante agradable. Empezamos a grabar algunas canciones y por el voz a voz más artistas fueron llegando”, agrega el artista, quien también menciona que uno de sus sueños es crear su propio sello discográfico.

Con el deseo de seguir en el camino de dar visibilidad a talentos emergentes del país, Camilo ha expresado su deseo por crear una casa disquera que permita a grandes talentos que se encuentran escondidos en el país, tener la oportunidad de abrirse paso en mercados internacionales como México y Estados Unidos, que son los más fuertes para la música latina.

(Le recomendamos: ¿Por qué Alfonso ‘Poncho’ Herrera no estará en el reencuentro de RBD?)

También, entre sus más grandes sueños e intereses, está seguir consolidando su carrera musical, no solo como productor sino también como artista, por lo que cuenta actualmente con tres sencillos, empezando con “Náufrago” en 2018, “Presente” en 2020 e “Infinitos” en 2021.

“Mi proyecto como solista está enfocando en la exploración de distintos sonidos sin la restricción de trabajar con otros artistas y contando lo que yo quiero decir y lo que quiero hacer”, agrega Vélez, quien también menciona que por el momento su carrera en solitario se mantiene en pausa, ya que está enfocado en culminar con otros trabajos que están pendientes para la televisión.

Camilo Vélez ha ocupado ambos puesto en la cabina de grabación, como quién está cantando y como quien edita y crea el producto final; encuentra similitudes en las diferentes formas de crear música y su único objetivo es que cada creación suya, cuente con un mensaje contundente detrás.