Camilo Vélez, un colombiano que triunfa en Hollywood haciendo música para cine

Camilo Vélez actualmente se encuentra radicado en CDMX trabajando en un largometraje para Paramount. Foto: Cortesía

Camilo Vélez es un artista colombiano que, actualmente, se codea con los grandes creativos de la industria del cine en una de las potencias más importantes del séptimo arte, Hollywood, donde su trabajo ha relucido en reconocidas producciones como Tigres del Norte: Historias Que Contar, Cobra Kai, Jurassic World: Camp Cretaceous, PEN15, Tigtone, Secret Society of Second-Born Royals, Half Brothers, Most Guys Are Losers, Anything’s Possible y Central Park.

Influenciado fuertemente por el folclor colombiano y la música andina, amante del jazz, del rock, del funk, y, recientemente, locamente enamorado del pop en todas sus formas, fue en el 2019 cuando Camilo, “de manera accidental” terminó de lleno en Hollywood, lugar en donde verdaderamente descubrió su pasión y explotó su talento de manera exponencial.

Además de su trabajo en el cine, su nombre ha empezado a reconocerse en la industria musical por su trabajo con artistas como Nicole Zignago, Nani, Meri Deal, Betié, Dru Flecha, entre otros. En sus producciones se puede apreciar la influencia que tiene el cine en su voz artística, convirtiendo las canciones en experiencias casi cinematográficas donde Camilo desdibuja las líneas entre diseño sonoro y música. Una canción donde se puede apreciar esta mezcla de sonidos es en TARDE de la venezolana Nani.

Al final, Camilo dice que “la manera de abordar una canción y una película es la misma. Ambas intentan contar historias y la labor de la música es dar el contexto emocional y enaltecer la historia, y, para lograrlo, a veces la manera más efectiva es tomar prestadas técnicas y estilos de otras disciplinas”.

Actualmente se encuentra radicado en CDMX trabajando en un largometraje para Paramount, produciendo un álbum para Betié y escribiendo canciones para el álbum de la nueva artista de Warner Music México, Nicole Horts. También hizo la producción vocal del nuevo sencillo de Nicole Zignago, “En Huelga” que sale el 10 de noviembre.