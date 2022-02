Canciones de los Juegos Olímpicos para no olvidar

A propósito de la inauguración este viernes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, cuyo himno oficial es "Alma e Coração", interpretado por Thiaguinho y Projota, recordamos algunas de las canciones más emblemáticas de los juegos deportivos.

"Barcelona". Interpretada por el vocalista de Queen, Freddie Mercury, y la soprano española Montserrat Caballé fue el himno de Barcelona 92. La canción fue publicada cinco años y no fue interpretada por Mercury en la inauguración, pues el vocalista murió en 1991. "Power Of The Dream" fue interpretada por Céline Dion para Atlanta 1996. La canción fue escrita por David Foster, Linda Thompson y Babyface.

"One Moment in Time" fue escrita por Albert Hammond y John Bettis e interpretada por Whitney Houston en Seúl 1998. "Oceania" fue la banda sonora de Atenas 2004. Fue compuesta por el poeta y novelista Sjon e interpretada por la cantante Björk. "Survival" del grupo británico Muse fue el himno de Londres 2012.

“Alma e Coração” de Río 2016.