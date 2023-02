Carlos Vives, un viaje sonoro de 30 años

Carlos Vives y Egidio Cuadrado se montaron en la camioneta de Escalona. Llegaron a Patilla Foto: Cortes

Carlos Vives dice que el nombre de su nuevo álbum está motivado por una deuda. Y como no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza ni deuda que no se pague, el samario nos presenta un trabajo musical que en definitiva es el resultado de los encuentros, anhelos y recuerdos con y de Rafael Escalona, el compositor vallenato que Vives interpretó en la novela de televisión que se estrenó en 1991.

“Soñaba con grabar Escalona. Lo había hecho a la usanza, al estilo, de lo que la serie requería, pues estaba haciendo el papel de un hombre que componía en los años 40 y 50, pero en todos estos años aprendimos a proyectar nuestros vallenatos de una forma más contemporánea, más moderna y tenía esa deuda con la obra de Escalona”, dice el cantante.

“La Historia” es el primer sencillo de este álbum. Una canción sobre un amor que ya murió, que es sentimental y hace referencia al dolor que se siente cuando se entrega el corazón y el remitente no lo atesora. Un amor que no es recíproco, que es unilateral. Es una interpretación melancólica acompañada de un acordeón que llora en cada nota, un tema memorable para redescubrir la música de Rafael Escalona.

Le invitamos a leer: Carlos Vives llevó “La Gota Fría” y “Pa’ Mayte” a los Grammy 2023

Pero allí hay algo más. Algo que el videoclip del tema deja en evidencia. El subtexto. “Cuenta nuestra historia y nuestra relación con los pueblos, con nuestra gente, con nuestras raíces”, explica el cantautor. En videoclip se ve a Carlos Vives conduciendo una camioneta azul marca Ford. Mientras el vehículo pasa levantando el polvo por los pueblos de la Guajira, se ven los protagonistas de las crónicas de Gabriel García Márquez y de las canciones de Rafael Escalona : un juglar que, con el acordeón al hombro, camina bajo el sol después de una parranda, un campesino que trabaja la tierra, unos pelaos que juegan fútbol, una doña que cuida a sus niñas en “Caho Aentro” y un kogui que camina por la orilla de la carreta.

Pero que suene el coro: “Yo no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón… Yo no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer… Porque un amor que sangra no se olvida, solo deja en el alma una honda herida”.

Para reencontrarse con la génesis de la música de Escalona, Vives propone una metáfora. “En la camioneta de Escalona recogí a mi compadre Egidio (Cuadrado) y nos fuimos pa’ Villanueva. Fuimos a Patillal y recogimos el cuaderno en donde estaban las canciones. Algo que muy especial para nuestros comienzos. Luego vinimos a nuestros estudios de Gaira Musical y grabamos, especialmente esta primera canción que escogimos para empezar toda esta historia.

Carlos, en la piel de Rafael

A principios de los años 90, cuando Carlos Vives logró obtener el papel en “Escalona” estaba apenas en sus veintes. Uno de los retos más importantes de toda su vida. El proyecto le permitió tener un acercamiento íntimo con el legendario compositor vallenato, con quien forjó una amistad que perdura incluso hasta hoy, aunque el genio creador de “La Casa en el Aire” haya fallecido en 2009.

La interpretación de Carlos Vives en la serie con canciones como “El testamento”, “Jaime Molina”, “La golondrina”, “El villanuevero” y “La casa en el aire” desató hace tres décadas una alegría festiva que se quedaba corta en palabras. El tiempo, sus caprichos y justicias le puso un remoquete: la nueva voz del vallenato.

“Sí, empezamos con los clásicos. Llegó el disco de “La tierra del olvido”que en su momento fueron catalogadas como un pop nuevo nacido de ese sentimiento vallenato y de ese sentimiento cumbiero, de ese sentimiento de nuestra música. Desde entonces han pasado muchos discos, con muchas pruebas, con varios éxitos en la radio y tenía esa deuda, decía: “el día que yo pueda grabar otra vez Escalona lo voy a hacer con el estilo aprendido en estos años”, dijo el cantante en entrevista con Noticias Caracol.

La revolución del vallenato

Fue esa voz la que le dio aires frescos a la tradición. Sin embargo, las versiones de los temas de la serie distan del sonido colombiano contemporáneo que Carlos Vives creó con “La Provincia”, por lo que el cantante motivado por el recuerdo y la nostalgia de aquellos años, emprendió un viaje que lo llevó hasta Villanueva, Guajira, donde tras un emotivo encuentro con su amigo y compadre Egidio Cuadrado, se aventuró en la búsqueda del “Dream Team” del vallenato, reuniendo a todos los integrantes de “La Provincia” para trabajar en una nueva producción musical en torno al cuaderno perdido de Rafael Escalona, un tesoro que cuidó por años Dina Luz, hermana de Egidio y quien fuera esposa del compositor.

La búsqueda del cuaderno y el encuentro con esas páginas fueron mágicos. Cada escrito consignado en ese diario literario y musical escondía nuevos arreglos para los clásicos, así como otras canciones que Colombia conocerá en este nuevo álbum, que se estrenará este 2023.

En este trabajo discográfico, Carlos Vives junto a Egidio Cuadrado y “La Provincia” reversionan las composiciones de Escalona con un toque de modernidad, incluyendo los descubrimientos y conexiones sonoras que fueron protagonistas en la revolución de la música colombiana.

A partir de los apuntes de Escalona, imaginaron cómo debería sonar cada tema y definieron las necesidades técnicas y el talento humano para lograr versiones contemporáneas. Para Vives era necesario redefinir el sonido de Escalona para que las nuevas generaciones descubran las canciones del maestro, como lo hizo en los años 90.