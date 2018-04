Celebridades se despiden de Avicii a través de las redes sociales

-Redacción Actualidad y AFP

Avicii fue encontrado muerto este viernes en Mascate, Omán. La noticia la dio a conocer su representante. Añadió que por el momento no se darán declaraciones respecto al tema.

El dj se había retirado de los escenarios en marzo del 2016 por una pancreatitis aguda, en parte consecuencia del consumo excesivo de alcohol. Además, dijo que quería explorar nuevos campos y dedicarse más a su vida personal. Esta enfermedad le forzó a cancelar shows en 2014, y tuvo que someterse a una operación para extirpar su apéndice y su vesícula.

"Mi camino ha estado lleno de éxito, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida", anunció tras su retiro en su página web.

A sus 28 años era de los djs de música electrónica más conocidos en el mundo. “Levels” fue el tema que lo dio a conocer . También tuvo grandes éxitos musicales durante su carrera como “Wake me up”, “Hey Brother”, “the nights” y “Addicted to you”.

Ganó premios como el American Music Award por artista favorito de música electrónica en el 2013 y el Billboard Music Award a mejor canción Dance en el 2014 por “Wake me up”.



Avicii comenzó a subir canciones en Internet y fue descubierto por la superestrella holandesa dj Tiesto, quien lo invitó a tocar en su residencia en Ibiza, uno de los centros neurálgicos de la electrónica.

Words can not describe how I feel right now..I am gonna miss you brother ️ pic.twitter.com/AjBgXi5gVR — Tiësto (@tiesto) 20 de abril de 2018

Tiesto: Las palabras no pueden describir cómo me siento en este momento... Te voy a extrañar hermano ️

Aún se desconocen los motivos por los que falleció el joven músico. Pero algunas de las celebridades más cercanas a él, no tardaron en pronunciarse ante su muerte.

Can't really describe in words how sad I feel right now.. thank you for inspiring me and millions others. RIP @Avicii pic.twitter.com/nthXoCiZqy — MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) 20 de abril de 2018

Martin Garrix: No puedo describir en palabras lo triste que me siento en este momento... Gracias por inspirarme a mí y a millones más. RIP @ Avicii

Something really horrible happened. We lost a friend with such a beautiful heart and the world lost an incredibly talented musician. Thank you for your beautiful melodies, the time we shared in the studio, playing together as djs or just enjoying life as friends.

RIP @Avicii pic.twitter.com/IGiTYetJcq — David Guetta (@davidguetta) 20 de abril de 2018

David Guetta: Algo realmente horrible sucedió. Perdimos a un amigo con un corazón tan hermoso y el mundo perdió a un músico increíblemente talentoso. Gracias por tus hermosas melodías, el tiempo que compartimos en el estudio, jugar juntos como DJs o simplemente disfrutar de la vida como amigos. RIP @ Avicii

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20 de abril de 2018

Calvin Harris: Noticias devastadoras sobre Avicii, un alma hermosa, apasionada y extremadamente talentosa con mucho más por dar. Mi cariño a su familia. Dios te bendiga Tim.

No words can describe the sadness I’m feeling right now, hearing about Avicii passing away....

Thoughts go out to his family and friends... — Zedd (@Zedd) 20 de abril de 2018

Zedd: Ninguna palabra puede describir la tristeza que estoy sintiendo en este momento, oigo hablar de la muerte de Avicii.... Mis condolencias a su familia y amigos...

Such sad news to hear about Avicii passing. Too young and way too soon. My condolences go out to his family, friends and fans x — DUA LIPA (@DUALIPA) 20 de abril de 2018

Dua Lipa: Muy triste noticia escuchar acerca del fallecimiento de Avicii . Demasiado joven y demasiado pronto. Mis condolencias a toda su familia, amigos y fans.

Oh my god truly devastated for Avicii very very sad news way to young ... what a talent he was. rest in peace x — Liam (@LiamPayne) 20 de abril de 2018

Liam Payne: Oh dios mío, verdaderamente devastado por Avicii muy, muy muy triste noticia, era demasiado joven ... Tenía mucho talento. Descansa en paz.

So Sad....... So Tragic. Good Bye Dear Sweet Tim. Gone too Soon. pic.twitter.com/l7FDKCu6K4 — Madonna (@Madonna) 20 de abril de 2018

Madonna: Tan triste....... Tan trágico. Adiós, querido Tim. te fuiste demasiado pronto.