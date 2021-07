Centro Cultural Vallenato, en plena construcción entre aplausos y descontentos

Se puso ya la primera piedra para iniciar la construcción del Centro Cultural Vallenato. Una ceremonia en la que el gobernador Luis Alberto Monsalvo justificó su creación. Asistieron una camada de compositores y cantantes de la música vallenata que hicieron eco con sus palmas a las palabras del mandatario.

Los aplausos contrastaron con los abucheos en Twitter que hacían referencia al cierre del Hospital Rosario Pumarejo de López, mientras celebraban un centro cultural costoso. A eso le sumaron las protestas por falta de pagos a los trabajadores del IDREEC (Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar) horas antes de la ceremonia. También la indagación que abrió la Procuraduría por la contratación de este Centro Cultural.

Así que, en medio de los aplausos y críticas, el debate sobre este edificio de 139 mil millones de pesos ha tocado varias aristas: lo social, lo económico, la contratación, el turismo, el costo, lo cultural y la salvaguardia, entre otros. El debate que plantea preocupaciones sobre cómo este Centro Cultural puede aportar a la salvaguardia de la música vallenata alzó vuelo con los invitados a la emisión de Revista Colombia Afro TV, reproducida por Radio Guatapurí.

Plan de Salvaguardia

El Ministerio de Cultura en 2013 aprobó el Plan Especial de Salvaguardia (PES) para la Música Vallenata con el propósito de resguardar este patrimonio musical. Sin embargo, según el vicepresidente de la Fundación del Festival Vallenato, Efraín Quintero, “se han hecho tres o cuatro cosas. Pero en un alto porcentaje, yo diría que en un 90%, lo que está consignado en esos proyectos no se ha desarrollado”.

Mientras que el investigador y exdirector de Cultura de Valledupar, Tomás Darío Gutiérrez, cree que se ha avanzado desde la creación de auditorios, museo y Casa de la Cultura en la ciudad. También asegura que “nos adelantamos cincuenta años al Plan de Salvaguardia. El Festival de la Leyenda Vallenata en sí constituyó una salvaguardia de nuestra cultura musical. Si no fuera por eso el vallenato no estaría en nuestros planes”.

Lo cierto es que con la creación de este Plan de Salvaguardia también se habló de un Clúster para la Música Vallenata que pretendía rescatar esta expresión musical con el apoyo de varias instituciones departamentales y que hasta el momento ha dejado de funcionar.

Una política pública departamental

Otro de los temas que salen a flote en el debate es la carencia de una política pública para salvaguardar el vallenato en el departamento del Cesar. Efraín Quintero cree que se puede recoger todo lo que se está haciendo a nivel departamental en un plan de desarrollo mediante investigación y así “tratar de invertir en los planos para un verdadero proceso cultural”.

Tomás Darío Gutiérrez asevera que “sí hay políticas culturales a nivel nacional irradiadas hacia cada sector del territorio nacional”, aunque hace la salvedad de que a veces hay deficiencias en la implementación de este tipo de políticas. En general, cree que se va por buen camino.

“En el Cesar se preocupan más por el cemento que por el contenido, pero no hay una política pública que integre los diferentes espacios culturales que hoy tiene el departamento. No hay una política seria para desarrollar las diferentes expresiones populares”, asegura el escritor y docente universitario Carlos César Silva.

Agrega que “la forma de integrar todos estos espacios es a través de una política pública que hoy no tenemos y comenzar a entender que no bastan los edificios, que no basta el cemento, sino que hay que impulsar el desarrollo de las habilidades artísticas y la salvaguardia de las diferentes expresiones culturales del Cesar”.

Centro Cultural Vallenato

Una de las justificaciones del Centro Cultural es precisamente que se enmarca en el Plan de Salvaguardia y además recoge la declaración de la Unesco que nombra al vallenato como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Tomás Darío Gutiérrez también se muestra optimista frente a la construcción del Centro Cultural y afirma que es “la florecita que le faltaba al ramillete: un Centro Cultural de esa magnitud, además de un auditorio, un museo”.

A Carlos César Silva le preocupa el contenido de este Centro Cultural. Asegura que “hoy sabemos que va a ser un edificio enorme, grande, costoso e incluso puede llegar a ser bonito, pero no sabemos qué va a tener por dentro. Es como una cabeza hueca, por fuera se ve lo más hermoso posible, pero por dentro no sabemos”.

Así se mantiene el debate sobre esta obra que ha generado alegrías y descontentos. Otra de las preocupaciones se refiere a los sobrecostos que podría tener este proyecto. Para algunos es un antecedente inquietante que la Fiscalía, con apoyo de Procuraduría, haya pedido medida de aseguramiento contra el gobernador por sobrecostos en el Programa de Alimentación Escolar en su mandato anterior.

