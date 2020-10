El artista colombiano realizará este viernes 16 de octubre un concierto virtual desde el Movistar Arena, en Bogotá. Durante su show hará un recorrido por sus éxitos y presentará apartes de “Chabuco en La Habana”, su nuevo álbum.

“Por Ahora” es la segunda entrega que nos presenta de lo que será su nueva producción discográfica, ¿en este sencillo qué encontrará el público?

Por Ahora es el segundo sencillo del álbum Chabuco en La Habana, el cual produje con Cucurucho Valdés, nieto de Hugo Valdés. Fue escrita por Lulo Pérez, otro gran productor. Es el encuentro del bolero y el son, con ese romanticismo que se puede bailar. Es una canción muy bonita, de igual que fue, que no pudo ser y que pronto será.

Dice que es un tema lleno de riqueza musical, de armonía, de corazón, con el que se puede sentir, bailar y enamorar, ¿cómo es esto?

Sí, es un tema lleno de armonía, de riqueza, de amor y desamor desde su base rítmica. Lo que muestra es que se puede jugar con el ritmo y con la narrativa de lo que es estás hablando. Entonces a la hora de interpretar un tema que tiene una base rítmica un poco movida pero también romántica, se disfruta también el mensaje que hay: un amor que fue, que no puede ser y que pronto será. Eso es Por Ahora. (Le recomendamos: Juanes celebra 20 años de “Fíjate bien”, su primer disco como solita).

¿Cómo se crea un son romántico, pero que aborda la dualidad entre el amor y el desamor?

Es una pregunta muy difícil de contestar porque crear es algo que te nace del alma. Entonces, la dualidad entre el amor y el desamor siempre ha existido, lo importante es que el son hace parte de uno de los ritmos más representativos de Latinoamérica, de la Habana y ponerle letra es lo que le da gracia. Pero que exista una fórmula de cómo crear un son, no existe exactamente.

Este tema fue escrito por Lulo Pérez, ¿cómo fue trabajar con este gran productor?

Siempre he mantenido una gran relación con él, por su musicalidad y por parte de la relación de amistad que tenemos. Pero bueno, también me conoce y a la hora de darse cuenta de que iba a hacer Chabuco en La Habana, que es una mezcla entre vallenato, bolero y son, entre canciones, escritas por mí y por Jorge Luis Piloto, le dije que quería que estuviera en el disco. Cuando regresé del viaje que tenía en diciembre, me dijo: Ya te tengo tu canción para el disco que estás haciendo en la Habana. Tenemos mucho feeling y nos conocemos. (Le puede interesar: Sebastián Yatra cumplió años y estrenó “Chica ideal”).

¿Dónde y cómo fue la realización del video de “Por Ahora”?

Lo grabamos en Bogotá, en una bodega, como a mí me gusta que es hacerlo con los músicos tocando. No me gustan mucho los videos convencionales, creo que donde hay música, letra y un buen set donde puedas mostrar donde se toca, es la mezcla perfecta. La verdad me gustó mucho el resultado. Fue dirigido por Frankie Jazz, que dejó también todo su corazón en el trabajo para que el video se vea con sus buenos colores y estuviera acorde con lo que pasa en la canción.

El viernes 16 de octubre tendrá un concierto en el Movistar Arena, cuéntenos acerca de esto, ¿qué verá el público en esta nueva modalidad de los conciertos virtuales?

Sí, el encuentro será el viernes 16 de octubre a las 8:00 p.m en el Movistar Arena. Un concierto por el paso de mi carrera. Por donde he ido llevando el vallenato desde el latin jazz, desde el flamenco, desde el bossa nova. Estaré cantando Un Bolero Azul, Por Ahora, que son los últimos dos sencillos del álbum Chabuco en La Habana que no lo he sacado todavía. Tengo invitados como Yuri Buenaventura, Santiago Cruz, Juan Pablo Vega, Gusi, Catalina Pineda, que los invito a hacer parte de mi repertorio. Quien se conecte y tenga un buen equipo de audio, va a disfrutar de una noche maravillosa, lo que buscamos es tocar, divertirnos, llenos de música y dejar el corazón en la tarima.

¿Por qué escogió estos invitados especiales, y qué sorpresas tendrá junto a ellos?

Los escogí, primero porque los admiro, y segundo, porque son mis amigos y los quiero mucho. Lo que me hace gracia de esto, es que no van a cantar música de ellos, es meterlos en mi terreno. Tengo una profunda admiración por cada uno de ellos, por su hermandad, por su cariño y su calidad. Eso es lo que yo sé hacer siempre: compartir con todos los que quiero.

¿Cómo será el montaje de este concierto y con qué éxitos se encontrará el público?

El nombre de este concierto es Vive en Vivo con Chabuco desde el Movistar Arena, es virtual el 16 de octubre a las 8:00 p.m. Estaré cantando canciones como Nació mi Poesía, Un Bolero Azul, Nido de Amor, Te Busco y muchas sorpresas más.

¿Cómo fue trabajar en la producción de este tema y del nuevo álbum con Roberto Carlos “Cucurucho” Valdés, perteneciente a una gran dinastía musical?

Para mí es una emoción, primero trabajar con Lulo, que ha sido productor de tan buena música y tantos artistas como Alejandro Sanz con Corazón Partío, El Tren de los Momentos, El Alma al Aire, y bueno, trabajar esta canción con él, en mi álbum, en la Habana, en la tierra de él, también es grande. En el medio está Cucurucho Valdés, quien produjo mi nuevo álbum, porque aparte hay una hermandad y una admiración por ellos dos, que permite que todo fluya más fácil. Trabajar con la gente que admiras es una bendición que te da la vida, y estoy muy agradecido porque la vida me da la oportunidad de compartir mi folclore, con otros folclores del mundo.

En estos dos sencillos que hemos conocido de esta nueva producción, ha dejado de lado un poco el vallenato, ¿cómo será esta nueva producción?

Bueno, los saqué porque quería comenzar a refrescar lo que venía del álbum Chabuco en La Habana, pero el vallenato nunca queda de lado, al menos en mi caso. Tiene que ir conmigo porque esas son mis raíces. Hay que tener en cuenta que quien no sabe de dónde viene, tampoco sabe para dónde va. Ya ahorita empezarán a aparecer los otros temas, pero el vallenato va conmigo a donde vaya,

Durante su carrera artística ha trabajado y ha hecho dúos con grandes artistas, como Alejandro Sanz y Vicente García ¿en este nuevo álbum vamos a encontrar algunas colaboraciones?

Tenía pensado un dueto con otros grandes artistas que admiro, que se nos quedó en veremos, uno de ellos era Luis Enrique. Pero no se pudo por los inconvenientes que se presentaron en medio, de que cuando estaba terminando el disco, comenzaron a cerrar todo. Duramos cuatro meses donde no se movía nada, entonces me tocó sacar el álbum así como lo tengo. Pero ya vendrá otra oportunidad. Luis Enrique es un tipo que admiro y que quiero muchísimo pero no se me escapará de hacer un dueto en el que podamos cantar los dos y dejar una buena canción interpretada y escrita.

¿Qué es “Chabuco en La Habana”?

Es un álbum que me debía después de haber pasado por todos estos países y músicos que ya he nombrado en España, Estados Unidos, Colombia, con músicos que trabajan conmigo que también son de la Habana. Había que reunir ese momento para poder dejar esa parte que me hacía falta que yo me debía: juntar la canción, la composición, el bolero, el son, el vallenato, con una de las músicas que más ha gustado en la vida, rítmicamente y de una narrativa y una riqueza mágica de lo que es la música que se hace en esa isla. Solamente tengo que decir que es eso, es haber logrado reunir a grandes amigos que he admirado toda la vida. Como Horacio “El Negro Hernández”, Cucurucho, como tantos que admiro que están ahí en el disco y que dejaron su granito de arena para que esto diera luz. Eso es Chabuco en la Habana, una deuda que tenía conmigo para hacer música de la música que algún día me puso mi padre en Valledupar cuando era niño.