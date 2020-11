Los cantantes mexicanos se unen para presentar lo que sería el último sencillo del 2020, una ranchera inspirada en las películas de Pedro Infante.

Christian Nodal cierra el año con broche de oro presentando su nuevo sencillo “Dime cómo quieres” a dueto con la ‘princesa de la música mexicana’ Ángela Aguilar. Los multipremiados, Christian Nodal y Ángela Aguilar han llevado la música por nuevos sonidos y arreglos.

Una composición de Edgar Barrera en conjunto con Nodal. La letra trata sobre la historia de los coqueteos amorosos, en la que ni las flores o las serenatas son suficientes para dar el “si”. Además, ha sido inspirada en las películas de Pedro Infante, donde las damiselas rechazaban a su conquistador. (Le recomendamos: Lala Moré presenta el sencillo debut “No quiero”).

“Dime cómo quieres” es una ranchera, en donde se resaltan claramente los arreglos del Mariacheño, género que ha sido representado por Christian, quien ya ha sido ganador de premios Grammy, Latin Billboard, Premios Lo Nuestro, entre otros. Por su parte, Ángela Aguilar ha sido nominada al Grammy y dos Latin Grammy.

Nodal está confirmado para participar el próximo 19 de noviembre en la 21a Entrega Anual del Latin Grammy, donde se encuentra nominado en dos categorías: Mejor Canción Regional Mexicana con “Ayayay!” de su propia autoría y Mejor Álbum Ranchero/Mariachi por “Ayayay!”. (Le puede interesar: Keith Richards and The X-Pensive Winos relanza “Live at the Hollywood Palladium” Música).