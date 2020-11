El guitarrista de los Rolling Stones reedita material del disco que registró el concierto de 1988 y adelanta algunos temas, como forma de reinventarse durante esta época.

Los seguidores del guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, podrán disfrutar nuevamente del álbum icónico, “Live ath the Hollywood Palladium”. El disco que registró el concierto que el cantante dio junto a su banda solista The X-Pensive Winos en el escenario Palladium la noche del 15 de diciembre de 1988.

El CD registra el cierre de un tour por doce ciudades de Estados Unidos, en los que cantaron temas como "Take it so hard", "Make no Mistake" y clásicos del repertorio de la banda de Mick Jagger, como "Happy" o "Conection".

Más de tres décadas después, este legendario álbum es relanzado como parte de un nuevo boxset, con tracks e incluye por primera vez los tres tracks "Little T&A2, "You Don't Move Me" y "I Wanna Be Your Man", este último compuesto por Lennon y Mc Cartney e intrepretado por los Rolling Stones en 1964.