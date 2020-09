Ciclo Brahms con la Sinfónica de Colombia llega al Teatro Digital

View this post on Instagram

Con una tradición musical que se remonta a 1846, cuando se creó como la agrupación insigne de la Academia Nacional, la @sinfonicanacionalcol tiene como propósito difundir y estimular el disfrute de la música sinfónica en el país. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Conoce más en este video y no te pierdas la retransmisión de su concierto este #JuevesDeTeatroDigital, 8 p.m., por www.teatrodigital.org y en nuestra página de Facebook. @bancolombia ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Nota: este evento se realizó en 2013 en el Auditorio Fabio Lozano de la @utadeo.edu.co