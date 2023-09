Cinco años tras la muerte de Mac Miller: el legado de Pittsburgh en el hip hop

El 6 de septiembre de 2023 se inauguró un mural realizado por el artista Kyle Holbrook en honor al rapero Mac Miller. Foto: Nicolas Völcker

Entre el cine y el estacionamiento se encuentra un mural lleno de colores y formas. El centro comercial Monroeville Mall y el colectivo MLK Mural Project fueron los encargados de elaborar en el lugar un homenaje tanto al artista que hoy cumple cinco años de fallecido, Mac Miller, como al jugador de fútbol americano Franco Harris.

El Monroeville Mall está en Pittsburgh, Pensilvania, ciudad que vio nacer a Malcolm James McCormick (conocido por su nombre artístico como Mac Miller) y convertirse en un artista que hasta hoy cuenta con 24 millones de oyentes mensuales en la plataforma musical Spotify.

Gran parte de su popularidad está marcada por su muerte a causa de una sobredosis accidental y por la relación que sostuvo con la también artista Ariana Grande. Miller tuvo una carrera en el hip hop bastante destacable, realizando álbumes como The Divine Feminine de 2016, Swimming de 2018 y su entrega póstuma, Circles de 2020.

En el año 2007, a la edad de 15 años, inició su carrera musical. Tres años después, el sello independiente Rostrum Records firmó con él. Bajo esta discográfica lanzó dos mixtapes, K.I.D.S. y Best Day Ever. Pero no fue hasta el año 2011 que su carrera despegaría con su primer álbum de estudio Blue Slide Park, alcanzando un récord histórico que no se veía desde el año 1995. Desde entonces un disco distribuido de forma independiente no encabezaba una la lista Billboard.

Colaboraciones con artistas como Ariana Grande, Wiz Khalifa, Kendrick Lamar y Lil Wayne son la muestra del éxito que estaba teniendo en su carrera, hasta que finalizó en el año 2018 tras su muerte. Su cuerpo fue encontrado en su lugar de residencia en Los Ángeles, California. Tras la autopsia se descubrió que la causa de muerte fue una sobredosis ocasionada de manera accidental.

Xanax, cocaína, alcohol, oxicodona y una pastilla alterada con fentalino, fueron las sustancias que se encontraron en su cuerpo. La última nombrada fue la causal principal de su muerte. A raíz del acontecimiento se iniciaron las investigaciones correspondientes y para el año 2022 Stephen Andrew Walter fue condenado con 17 años de prisión por haber ordenado el suministro de la pastilla alterada al artista. El proveedor de las drogas, Ryan Michael Reavis, fue condenado a más de 10 años de prisión.

Tras el fallecimiento del artista, su ex pareja sentimental, Ariana Grande, se vio afectada al respecto. Un año después lanzó al público Thank U Next canción en la que escribe: “desearía poder decirle gracias a Malcom, porque fue un ángel”, plasmando así no solo lo que significaba Mac Miller para ella, sino también para miles de fanáticos que acompañan sus días con la música que dejó como legado.

