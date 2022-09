El trágico final de Mac Miller

“Siempre me preguntaré qué pasó hace tres mil años/Me gusta jugar con la idea de que realmente sabemos/ ¿Lo que hago es importante en el gran esquema de las cosas?” decía Mac Miller en su canción “Aquarium”. Foto: Nicolas Völcker

Mac Miller, cuyo nombre era Malcolm James McCormick, creció en un hogar judío e incluso tuvo su propia ceremonia de “Bar Mitzvah”. A los quince años decidió abandonar por completo sus estudios para enfocarse en el hip hop. Al principio se dio a conocer en la escena musical bajo el seudónimo de Easy Mac, hasta que un día lo cambió a Mac Miller. Antes de emprender su carrera como solista, formó parte de The Ill Spoken, un grupo de rap, al que también perteneció “Beedie”.

El 13 de agosto de 2010 lanzó su primer mixtape, e incursionó como solista, llamado K.I.D.S, haciendo referencia a la película de 1995 que lleva el mismo nombre y que narra la vida de un grupo de adolescentes neoyorquinos sumergidos en el mundo de la droga, el sexo y el alcohol. Luego de eso, vinieron aproximadamente ocho discos más: On And On And Beyond, Blue Slide Park, Macadelic, Watching Movies, Faces, GO:OD AM, The Divine Feminine y Swimming.

Se hizo muy cercano a Wiz Khalifa, a quien consideró como un amigo o incluso un hermano mayor. Junto con el rapero, les dieron vida a temas como Keep Floatin y Cruise Control. Sin embargo, se vio influenciado por agrupaciones musicales como A Tribe Called Quest, Beastie Boys y OutKast, y artistas como Lauryn Hill y Big L.

En 2016 se confirmó que Miller se encontraba en una relación amorosa con la cantante Ariana Grande. Una noticia que quizás no causó tanta sorpresa porque era algo que se venía rumorando desde hacia un tiempo, ya que a los artistas se les había visto juntos en un par de eventos. Grande había conocido al rapero cuando ella tenía diecinueve años. Y es que en el 2013 los dos cantantes hicieron su primera colaboración musical para la canción The Way, tres años después llegó My Favorite Part, el tema resultante de su segunda colaboración.

Durante su relación, tuvieron que sortear momentos difíciles como el atentado del 22 de mayo de 2017, en Mánchester (Reino Unido), ocurrido durante un concierto de Ariana Grande. El Estado Islámico de Irak y el Levante se autoproclamaron los autores de aquel suceso que acabó con la vida de 23 personas. Tras lo ocurrido, Miller prefirió cancelar la gira en la que se encontraba, para acompañar a la cantante.

En 2018, la historia de amor llegó a su final. Pero mientras aquella relación culminaba, había otra que Miller seguía sosteniendo: su problema con las drogas, que había iniciado desde su adolescencia. Hasta que precisamente el 7 de septiembre de 2018 fue una sobredosis accidental la que terminó causándole la muerte. El cuerpo del rapero fue hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Tres días después, una autopsia revelaba que la causa del deceso se debió a la mezcla de varias sustancias: alcohol, cocaína, xanax y oxicodona, píldora que había sido alterada con fentalino.

Este año, Stephen Andrew Walter fue condenado a 17 años de prisión por haber ordenado el suministro de pastillas alteradas al artista. Cameron James Pettit fue quien personalmente le entregó la droga a Miller y por eso también está siendo procesado. Otro de los implicados en este caso es Ryan Michael Reavis, el proveedor de las drogas que acabaron con la vida del rapero, quien fue sentenciado a más de 10 años de cárcel.

“Mi vida se oscureció en el momento en que Malcolm dejó su mundo. Malcolm era mi persona, más que un hijo. Teníamos un vínculo y un parentesco que era profundo, especial e irremplazable. Hablábamos casi todos los días de todo: de su vida, de sus planes, de su música, de sus sueños. El agujero en mi corazón siempre estará allí”, fueron las palabras que pronunció Karen Meyers, madre de Mac Miller, durante su declaración en el juicio a Reavis, de acuerdo con Rolling Stone.

Las drogas no fueron lo único que acompañaron a Miller. Un día antes de su muerte, el rapero dijo en una entrevista que “lo que quiero es no estar deprimido. Quiero ser capaz de tener buenos días y malos días, tener días en los que me pueda despertar y sentirme en la cima del mundo”.

De hecho, quizás aprovechó la música como una herramienta para expresar la soledad y la depresión que lo aquejaban. “Nunca me dijiste que ser rico es estar tan solo/ Nadie me conoce, ohh bien/ Es difícil quejarse desde este hotel cinco entrellas”, decía el rapero en su canción Small Words. Mientras tanto, en su tema 2009 cantaba: “Y a veces, a veces deseo haber tomado una ruta más simple/ En vez de tener demonios tan grandes como mi casa (…) ¿No es gracioso? Podemos tener mucho dinero/ Comprar muchas cosas solo para sentirnos más feos”. “Si el dinero te compra el amor, entonces el amor no es suficiente/ Así que dime por qué estás de rodillas llorando en el suelo/ Si tuvieras la oportunidad/ ¿Te tomarías el tiempo que necesitas para hacerlo bien/ Las nubes son grises, pero ¿pagarías el precio de pintarlas de blanco?, dice la letra de su canción I’m not real.