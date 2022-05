Clandes, el rap como estilo de vida

Clandes está radicado en Medellín consolidando su proyecto musical. / Iván Muñoz

La tercera temporada de “El Espectador Sessions” llega cargada de artistas y buena música de todos los géneros. Esta vez el turno es para Víctor Leonardo Fonseca Barrios, conocido artísticamente como Clandes. Un apasionado de la música desde que tiene uso de la razón gracias a su familia, que se reunía una tarde cualquiera en la sala de la casa a cantar temas de todos los géneros.

Empezó a componer desde sus 14 años con un objetivo: conquistar a las niñas, porque según él, ese era “el mejor truco”. Antes de eso ya escribía, pero fue solo hasta ese momento de su vida en el que decidió sentarse y hacer una canción completa. Su primera creación fue un rap, y lo hizo acompañado de dos amigos muy cercanos con los que se hacían llamar Destination Clan. Sin duda, fue una etapa de mucho aprendizaje para Víctor, que en ese entonces soñaba con ser un artista famoso y reconocido.

En sus principios se hacía llamar Shadow, ese era su sobrenombre, pero luego lo cambió porque se dio cuenta de que un gran número de raperos se hacían llamar así… fue un proceso largo el que atravesó para encontrar su identidad, pasó por varios apodos como Vukcano, AKA, entre otros, hasta que un día decidió buscar por su cuenta el significado de la palabra underground, y se encontró con la denominación “clandestino”... le gustó tanto, que finalmente decidió acortarla y quedarse con Clandes, nombre con el que es reconocido en la actualidad en la industria musical.

Con un estilo musical sólido, Clandes ha sido el autor de sencillos como Marlon y Gaby, con más de 23 millones de reproducciones en Youtube; La calle está candela, y Jimmy, una historia desgarradora que el artista escribió casi que como una señal divina.

Clandes - Jimmy [Acústico en vivo]

“Jimmy representa a muchas personas de Latinoamérica que pasan por múltiples maltratos psicológicos o físicos por parte de familiares. Siempre estuve rodeado de gente que tuvo que pasar por este tipo de situaciones, en las que varias veces estuve presente, incluso algunas eran bastante traumáticas”, reveló Clandes a El Espectador, asegurando que eran tantas las personas que se le acercaban a contarle historias de ese tipo, que lo interpretó como una señal de Dios para escribir algo al respecto.

La canción es una denuncia, pero también una forma de desahogar todo lo que Clandes guardaba dentro a raíz de todos los testimonios que escuchó y presenció. Para él es importante enviar un mensaje contundente a través de sus letras, y considera que los artistas sí deben tener responsabilidad social. “Me parece muy importante que la música transmita un mensaje, quiero que mis hijos vean lo que hago y entiendan que, además de cantar una canción sensual, también tengo muchas creaciones en las que hablo de temas sociales que muestran una realidad”, comenta el artista.

El camino no fue fácil para llegar a tener millones de reproducciones en las plataformas, pues Clandes tuvo que empezar desde abajo. En 2012, el artista se hizo viral gracias al video de su canción Marlon y Gaby, y desde entonces se presentaba en colegios y eventos de rap en su país, Venezuela. Luego de vivir varios años allí y presentarse en múltiples actividades, el artista decidió venir a Colombia en 2017 para trabajar junto a un amigo suyo en Cartagena, quien le ayudó a grabar sus primeros videos musicales oficiales.

Inspirado por artistas que para él son sus leyendas, como Canserbero, Apache, Lil Supa, incluso Alisha Keys, José José y Juan Gabriel, entre otros, Clandes empezó a tener éxito y su música se extendió por todo el país logrando más de 60 millones de reproducciones y más de 250.000 suscriptores. Actualmente, Clandes se encuentra radicado en Medellín, y fue el artista ganador de la convocatoria hecha por Budweiser a través de BUDX Records, en la que se presentaron más de 5.200 artistas.

Este concurso tuvo tres finalistas, entre ellos Clandes, quien nunca se imaginó que sería el ganador. “Ha sido una experiencia muy bonita, y tengo que ser honesto, no metí las canciones, lo hizo un amigo mío que es mi mano derecha, y no tenía ni idea de que iba a quedar. Fue una grata sorpresa, me siento muy bien acá y me han tratado muy bien, me siento como en casa”, comentó.

Como ganador de esta edición de BUDX Records, el artista recibirá varios beneficios importantes para poder seguir consolidando su proyecto musical, entre ellos el apoyo con un plan de visibilidad, asesoría en el campo, grabación y promoción de un sencillo junto a Rap Bang Club, que los apadrinó en todo el proceso.

Hoy en día el artista demuestra que es versátil y se mueve en todos los subgéneros de la música urbana, como el hip hop, R&B, reggae, reguetón y el trap latino, y de esta forma aspira a que su música sea escuchada alrededor del mundo, dejando una huella y siendo una leyenda, como aquellos artistas que lo inspiraron a crear este proyecto musical.