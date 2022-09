Coldplay en Bogotá: a qué hora abren puertas y a qué hora se inicia el concierto

Coldplay llega por tercera vez a Colombia con su gira de conciertos, "Music of the Spheres". Foto: Agencia EFE

Coldplay, la banda británica de rock alternativo estará presentándose dos noches seguidas en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, en compañía de la intérprete de “Havana”, Camila Cabello y la artista local, Mabiland, como sus teloneras principales.

Chris Martin, John Buckland, Phil Harvey, Will Champion, y Guy Berriman, integrantes de la banda desde 1996, se encuentran en la gira de conciertos “Music of the Spheres World Tour”, donde tienen previsto visitar más de trece países.

Esta gira en particular de Coldplay, se ha destacado por su compromiso con ayudar el medio ambiente y también permitir un entorno más inclusivo para personas sordas, creando un chaleco que transmite directamente las vibraciones de cada canción.

¿A qué hora se abren las puertas?

Según Ocesa, empresa detrás del concierto de Coldplay en Colombia, tanto el día 16 como el 17 de septiembre se abrirán las puertas a las 5:00 p.m. en todas las localidades del Estadio El Campín.

¿Y a qué hora empieza el show?

A las 7:00 p.m. el espectáculo comienza con la artista chocoana, Mabiland, quien se destaca por sus ritmos urbanos latinos; pasadas las 7:40 p.m. la exintegrante de Fifth Harmony, Camila Cabello, hará su aparición en el escenario, donde se espera que cante sus éxitos: “Havana”, “Señorita” y “Don’t go yet”.

Para las 9:15 p.m., con baterias recargadas de energía, Coldplay hará su aparición en la tarima luego de seis años de su último show en Colombia con su “A Head Full of Dreams Tour”.

La música del show está dividida en cuatro actos: Planetas, Lunas, Estrellas y Hogar. Cada acto tiene canciones de la banda que son conocidas alrededor del mundo.

Act 1- Planets

“Music of the Spheres” (intro)

“Higher Power”

“Adventure of a Lifetime”

“Paradise”

“Charlie Brown”

“The Scientist”

Act 2 - Moons

“Viva la Vida”

“Orphans”

“Let Somebody Go”

“Sparks”

“Yellow”

Act 3 - Stars

“Human Heart”

“People of the Pride”

“Clocks”

“Infinity Sign” (con elementos de “Music of the Spheres II” y “Every Teardrop Is a Waterfall”)

“Something Just Like This”

“Midnight” (con elementos de “Blue Moon Tree”)

“My Universe”

“A Sky Full of Stars”

“Coloratura”

Act 4 - Home