Coldplay revela el video de “People of the pride” del álbum “Music of the spheres”

Coldplay presenta el video oficial de “People Of The Pride” de su exitoso álbum “Music Of The Spheres”. / AFP PHOTO / Justin TALLIS / Foto: JUSTIN TALLIS

En la víspera del inicio de su gira mundial, Coldplay presenta el video oficial de “People Of The Pride” de su exitoso álbum “Music Of The Spheres”.

Dirigido por Paul Dugdale, el pulsante video mezcla imágenes de la presentación de la banda en Seattle en el pasado mes de octubre, contraponiéndose a imágenes distópicas protagonizadas por robots animados.

(Le recomendamos: Pavlo presenta “¿Qué más da?”, rock-pop previo a su show en el Estéreo Pícnic)

Coldplay - People Of The Pride (Official Video)

La gira mundial de Coldplay inicia este viernes en Costa Rica y pasará por Bogotá en el mes de septiembre en un show que ya es sold-out. Este tour se acompaña de un número de iniciativas sostenibles que podrás ver en coldplay.com/sustainability.

(Le puede interesar: Jamming Festival: en medio de polémicas, el evento anuncia su edición 2023)

El Music Of The Spheres World Tour llevará a la banda a estadios en Perú, Chile y Argentina. La invitada especial, Camila Cabello acompañará los espectáculos en septiembre y H.E.R apoyará los shows en octubre.