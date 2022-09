Coldplay: una noche llena de estrellas en Bogotá

“Music of the spheres” es el más reciente álbum de estudio de Coldplay, y su gira los trajo nuevamente a Latinoamérica. / Buda Mendes Foto: Getty Images - Buda Mendes

Lo que la música de Coldplay ha hecho por el mundo del rock alternativo desde 1996 hasta hoy, es incalculable. Desde sus inicios, Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion decidieron explorar la música como un sueño de universitarios, siendo cuatro chicos que deseaban hacer historia, y así fue.

Primero Pectolarz, luego Starfish, The Coldplay, y finalmente Coldplay… así comenzó esta historia en la que los cuatro músicos estaban buscando un sonido diferente, único, capaz de traspasar fronteras. En 1997 grabaron el reconocido sencillo Don’t panic, que tiempo después haría parte de su exitoso primer álbum de estudio Parachutes, pero antes de eso, la banda británica pasó noches enteras trabajando en un pequeño departamento rentado por Chris y Jonny.

Luego de grabar su primer EP llamado Safety y firmar contrato con el sello discográfico Parlophone, la banda hizo su primer concierto en Glastonbury y grabó otro EP. Un futuro brillante se auguraba para ellos, pero no se imaginaban lo que vendría.

“Parachutes”, el comienzo del éxito

Con U2 y R.E.M como inspiración, la banda empezó a trabajar en su primer álbum de estudio en 1999… un año después salió Parachutes, el trabajo musical que les cambió la vida. Con canciones como Yellow, Trouble, Shiver, We never change, entre otras, el disco llegó a ser el número uno en ventas de todo Inglaterra y gracias a él comenzaron a ser más escuchados en Estados Unidos.

El éxito que tuvieron con Parachutes no fue algo inmediato, pero en cuanto comenzó su difusión, Coldplay se convirtió en un referente importante en la escena alternativa, tanto así, que el álbum logró ganar dos discos de platino, además de un premio Grammy a Mejor álbum de rock alternativo.

“Recuerdo que en esa época estaba de moda el new metal y nuestro primer álbum era demasiado tranquilo, nuestro sonido era diferente, y yo pensaba ‘no tenemos la menor posibilidad de salir bien de esto’, pero me equivoqué… aun así, antes de que Parachutes saliera le abrimos concierto a Muse, y fueron muy amables con nosotros”, reveló Chris Martin en una entrevista a KROQ, agregando que también abrieron un concierto de U2. “Fue algo grande e inolvidable, hemos sido muy bendecidos”, afirmó.

Coldplay, un fenómeno imparable

Luego de la gran acogida que tuvo Parachutes, en 2002 vino su segundo álbum de estudio, titulado A rush of blood to the head, que trajo consigo canciones que fueron, son y serán himnos en sus conciertos: In my place, Clocks y The scientist. Gracias a este disco pudieron visitar los cinco continentes con su música y su puesta en escena, algo que siempre ha caracterizado los conciertos de la banda.

Con este álbum, Coldplay logró ganar nuevamente el Grammy a Mejor álbum de rock alternativo en 2003, y solo un año después se llevaron otro Grammy, a Mejor grabación del año, por su sencillo Clocks. Para ese entonces, su sonido seguía siendo el mismo y lograron convertirse en una de las bandas más escuchadas. En 2005 llegó X&Y, su tercer álbum de estudio, que vendió más de ocho millones de copias a nivel mundial y dio a conocer grandes éxitos como Speed of sound, Fix ypu y Talk. Tours, presentaciones en Coachella, Glastonbury, Austin City Limits Music Festival y varios premios acompañaron a la banda en esta etapa, a la que se le sumó su cuarto álbum tres años después: Viva la vida or Death and all his friends.

La promoción de este álbum fue la primera que trajo a Coldplay a Colombia, exactamente el 4 de marzo de 2010 en el marco de su gira “Viva la vida tour”, un concierto que algunos de sus fans más antiguos recuerdan con un cariño especial. Además de tocar en el país, la banda también visitó México, Brasil y Argentina.

Un cambio radical

El disco que marcó una nueva etapa musical en Coldplay fue Mylo xyloto, publicado en 2011. Según el guitarrista Jonny Buckland, la banda quiso empezar a hacer “música más suelta, con la batería más potente al igual que las guitarras… quisimos contener la mayor cantidad posible de ideas interesantes en los 42 minutos y medio”, declaró en una entrevista con Billboard ese mismo año.

Luego vino Ghost stories en 2014, un álbum que muchos de sus fans califican como “un respiro”, o una “dosis de calma”, gracias a sencillos como Midnight, en el que la banda se atrevió a explorar con sonidos electrónicos suaves mezclados con los instrumentos y la inconfundible voz de Chris Martin… al igual que con Magic y A sky full of stars, el cambio que tuvo Coldplay fue notorio para sus fans en este álbum, y para algunos no tan fans que aseguraban que el grupo había dejado de hacer rock para comenzar con pop comercial. A pesar de las críticas, el álbum fue muy bien recibido.

“Music of the Spheres”

Después del fenómeno mundial protagonizado por A head full of dreams, su séptimo álbum de estudio, que fue mucho más “movido y alegre” que Ghost stories y que además los trajo de regreso a Colombia en 2016 con un concierto repleto de colores, Coldplay lanzó otros dos trabajos: Los unidades, un EP en el que participaron David Guetta, Tiwa Savage, Danny Ocean, entre otros artistas, y Everyday life, en 2019.

Justo durante la pandemia, Coldplay anunció el lanzamiento de su sencillo Higher power, que interpretaron en los Brit Awards de 2021. Poco tiempo después anunciaron su noveno álbum de estudio, llamado Music of the spheres, de donde sale una de sus colaboraciones más polémicas junto al grupo de K-pop BTS, llamada My universe.

Music of the spheres trae a la banda británica por tercera vez a Colombia, un encuentro con dos fechas sold out que se vivirán en el estadio El Campín este viernes 16 y sábado 17 de septiembre, dos noches llenas de color, música y la magia que caracteriza a Coldplay. Una noche llena de estrellas que promete ser mágica, colorida y, sin duda, inolvidable para los fans que no han tenido la oportunidad de verlos en vivo.