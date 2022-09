Systema Solar: puro ‘wepajé’ para el Ibagué Festival 2022

Los integrantes del grupo Systema Solar trabajan con esmero en sus puestas en escena para los conciertos. / Alcaldía de Medellín Foto: Cortesía

Desde hace unos meses recibimos la invitación para participar en un festival musical en Ibagué y eso nos llenó de emoción. De verdad, la propuesta de nuestra posible participación en el evento nos llenó de mucha alegría, pues desde marzo estábamos esperando con ansias volver a Ibagué, ese territorio tan especial y musical, para reunirnos con nuestro público allá… y qué mejor manera que volver de la mano de un escenario tan simbólico como el Ibagué Festival.

Le puede interesar: “Canción Exploder”, el pódcast detrás de tus canciones favoritas

En el entorno de nuestro Systema Solar teníamos algún conocimiento del Ibagué Festival, que llega en 2022 a su tercera edición consolidando “las músicas que somos”. Sabemos que es un encuentro cargado de mucha sonoridad, diversidad e inclusión, un escenario abierto para todo el público... y esa fue una de las características que más impactaron a Systema Solar, porque nosotros, como integrantes de la banda, disfrutamos mucho de aquellos eventos en los que hay espacio para todos.

La verdad es que nos encanta interactuar con otras bandas y con diferentes géneros, porque la música es universal. Uno de los aspectos que más destacamos de estos encuentros de sonidos es que son espacios muy divertidos y nos hace felices el hecho de relacionarnos con otros artistas, compartir y escuchar sus propuestas sobre el escenario.

Es una actividad retadora también, porque es necesario tener los oídos y la mente siempre abiertos para poder disfrutar de un festival como este, lleno de sonidos, diversidad y colores. Para nosotros, la invitación real existente transversal al Ibagué Festival es que hay que dejar de encajar a la “buena” música en un solo género.

Uno de los grandes desafíos para la participación de una banda como Systema Solar en este tipo de eventos es el tema logístico, ya que todos vivimos en lugares muy diferentes. Yo, Jhonpri, vivo en las afueras de Bogotá; Andrés y Wálter en Barranquilla; Corpas en Cartagena y Dani en Bogotá, por ejemplo. Es difícil cuadrar esa parte, pero a la vez es una logística que ya tenemos organizada con nuestro staff, que revisa todo con mucha anticipación.

Para este caso de Ibagué, nos vemos todos en Bogotá, los de fuera llegan en avión y salimos en bus hasta la capital tolimense; me dicen que son seis horas aproximadamente. A veces estos trayectos son un poco desgastantes cuando tenemos muchas fechas, por eso descansar bien antes de cada presentación puede ser muy importante para nosotros, también siempre tratamos de reunirnos antes para ensayar, revisar detalles de la presentación y probar nuevos vestuarios. Nos gusta trabajar mucho en nuestro show en vivo... por ejemplo, y esta es una confesión, para mí un ritual de los conciertos podría radicar en la buena energía con la que me suba a cantar.

Le puede interesar: Katy Perry anuncia nuevo disco y gira mundial

Cuando nos reunimos, escogemos las canciones del playlist dependiendo la ciudad, el lugar, si es en la tarde, si es de noche, el tipo de evento, y siempre buscamos que la gente se la goce, que nuestra presentación sea más que todo una experiencia. Trabajamos siempre en nuevos trajes, las luces del escenario de acuerdo con los colores de las prendas... en nuestro show vamos directo a la rumba, “Somos el Systema pa que sepa”.

Durante la pandemia no cambió solo la música, cambió la humanidad, fue un golpe para todos, pero sí, a nivel interno cambiaron las cosas para bien. Nos empezamos a conectar más con nuestra música, en la composición, a trabajar en sesiones de grabación cada uno desde su casa.

En el inicio de la contingencia, con los protocolos de bioseguridad, los tiquetes en algún momento eran difíciles de conseguir y siempre hay que lidiar con esas cosas para llegar a los eventos, pero sobre todo teníamos el compromiso y la responsabilidad no solo de tocar, sino de cuidar a nuestro público. Actualmente todo volvió un poco a la normalidad, ya volvimos a componer todos juntos, pero mantenemos todavía esa creación individual que nos dejó el encierro.

Le puede interesar: Ya están a la venta las entradas de Creyentes público general para el FEP 2023

Por fortuna ya va pasando la emergencia y estamos felices de compartir nuestras canciones, en vivo, de nuevo. Los temas de Systema son para mí como hijos y no tengo uno preferido, porque hacen parte de historias que quiero contar. Nosotros interpretamos canciones alegres, pero con mensajes muy contundentes de la vida... y en eso nos centramos a la hora de componer. Por supuesto, siempre cantamos los éxitos, no los mismos siempre, los vamos variando para que nuestro set list no sea repetitivo y tratamos también de incluir las canciones nuevas. Hay algo que admiro mucho de nuestros seguidores y es que se aprenden todas las canciones muy rápido.

Hoy, a pocas horas de nuestra participación en el Ibagué Festival, más que una expectativa tenemos un deseo de visitar esa ciudad, el último concierto allí era en un evento que fue cancelado a último momento por razones ajenas a la banda y sentimos que tenemos esa deuda con nuestros seguidores allí, queremos que sea un show muy especial, estamos muy emocionados. Mi gente de Ibagué... nos vemos este 16 de septiembre para meterle sabor y ‘wepajé’ a la vaina, ya tú sabes. Llegá.

*Voz principal de Systema Solar.