Colombia le abre las puertas a grandes bandas

* El Espectador

Los amantes del rock, ska, reggae y punk gozaron con lo mejor de la música en Altavoz Fest el pasado 4, 5 y 6 de noviembre, uno de los festivales más importantes de Colombia. Agrupaciones como Todos Tus Muertos (Argentina), The Selecter (Reino Unido) y Los Viejos (México) hicieron vibrar a todos los asistentes en Medellín, ciudad en la que se llevó a cabo el evento.

Pero no solo este festival fue la revelación en el 2017 con la presentación de The Selecter, una banda de origen inglés que no había estado presente en Colombia y que es una de las más representativas en el fenómeno Two Tone (un segundo resurgimiento del ska, acaecido en Inglaterra en 1977).

El festival ‘Manizales Grita Rock’ también rompió con lo esperado con la presentación de otra de las grandes bandas de Ska, Bad Manners. La agrupación de Inglaterra tampoco había estado presente en el país y también protagonizó la escena Two Tone.

Pero no solo el Ska ha protagonizado lo que ha sido del 2017. Una de las agrupaciones más esperadas por los amantes del rock, U2, estuvo por primera vez en Bogotá el pasado 7 de octubre en el Estadio El Campín, como parte de su gira "The Joshua Tree Tour".

Pero si de bandas de rock se trata, agrupaciones como The Strokes, que estuvo en la versión número 7 del Festival Estéreo Picnic en Bogotá, o la banda de Mánchester, ‘1975’ que pisó tierra colombiana por primera vez el pasado 6 de abril, han hecho del 2017 un año especial para la música.

"Hace mucho tiempo en el país no se veía la visita de tantos artistas que han marcado la historia de la música, como es el caso del Ska. Además hay que tener en cuenta la acogida del público en este género musical. Colombia es un país vallenatero, salsero y que se llenen los escenarios es increíble”, asegura Lorena Martínez, asistente a Altavoz y amante de la música en general.

Otro gran ejemplo de que Colombia le está apostando a grandes agrupaciones es el concierto de Green Day el próximo 17 de noviembre, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. A esta banda se le suma la visita de Bruno Mars el 5 de diciembre. Este evento se llevará a cabo en el Estadio El Campín.

Por ahora los amantes de la música siguen esperando que nuevas bandas visiten el país. En el caso del Ska se espera con ansias el concierto del jamaiquino Ken Boothe, gran exponente de este género.