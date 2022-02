Con “Mentiras, cabrón”, Belinda le responde a Christian Nodal

La canción de Belinda dice: "Siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahórrate el intento". Foto: Agencia Bang Showbiz

Exactamente una semana después de anunciarse su rompimiento con el intérprete de regional mexicano Christian Nodal, la cantante y actriz Belinda estrenó el demo de una canción llamada Mentiras, cabrón, en la que hace alusión a alguien que se fue de su vida y ahora le llama continuamente.

Belinda - Mentiras "Cabrón" (Demo Only)

Con la estrofa: “Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón”, comienza la canción, para después ser contundente con el mensaje.”No quiero más que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahórrate el intento”, sigue más adelante el tema.

(Le puede interesar: “Ya no somos ni seremos”: el nuevo sencillo de Christian Nodal)

Usuarios de redes sociales consideraron que el demo de la nueva canción de Belinda es una respuesta al tema que su ahora exnovio estrenó recientemente llamado Ya no somos ni seremos.

Christian Nodal - Ya No Somos Ni Seremos (Video Oficial)

“No saben cómo se me llena el pecho de felicidad... por fin después de casi 2 años de guardar tanta música este viernes 18 comienza a salir mi música. Gracias a tod@s mis fans por la paciencia, amor y apoyo! (...) Pooor fiiiin el próximo fin se viene el dueto con Maná”, escribió.

(Le recomendamos: Slash: “No me reinvento, sencillamente continúo el viaje de la vida”)

El tema que fue acompañado por un video, dice lo siguiente: “Quise mi piel llenarla de tatuajes para llenar los besos que dejaste, puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loco, ni con otro amor, tampoco”.

“Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice, nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos y ahora me toca aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo que ya no somos, ni seremos”, son otras de las frases que componen esta canción.

(Lea también: Don Omar: así suena su éxito “Sincero” en versión salsa)

La noche del sábado 12 de febrero, Christian Nodal anunció en redes sociales que había terminado su relación de año y medio con Belinda. En el comunicado indicó que cada quien pasaría su respectivo proceso y no hablaría más del tema.

Belinda - Bella Traicion

Por su parte, Belinda respondió en otra publicación en Instagram: “Me duele y mucho”.

Luego del anuncio, la intérprete de Muriendo lento fue víctima de ciberataques por parte de los seguidores de Nodal, quienes la acusaban de interesada.

Como respuesta, la cantante emitió un comunicado en el que aseguró estar dispuesta a llegar a instancias legales si era necesario para acabar con eso.

(Le recomendamos: Omar Geles, ¡toque el acordeón!)

“En los últimos días personas públicas y medios han traspasado la barrera del respeto llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí”, expresó la cantante en un mensaje en la red social de Instagram.

Dijo que esos señalamientos “en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición vulnerable”.

(Además: “Contracorriente”, el encuentro añorado entre Alvaro Soler y David Bisbal)

“Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera”, escribió.