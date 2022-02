“Ya no somos ni seremos”: el nuevo sencillo de Christian Nodal

Christian Nodal nació en Caborca, Sonora, México. Foto: Getty Images

Después de hacer historia conquistando los mejores escenarios, rompiendo esquemas y cruzando fronteras con su estilo mariacheño, Christian Nodal, estrena su nuevo sencillo “Ya No Somos Ni Seremos”.

Compuesto por el propio Christian Nodal junto a su gran amigo Edgar Barrera, la canción narra el desamor que solo sienten los que amaron con todo el corazón y lo perdieron.

Christian Nodal - Ya No Somos Ni Seremos (Video Oficial)

“Mi gente, no me cabe en el pecho la emoción de poder compartir con ustedes una vez más mis sentimientos en letras y canción. Hoy, por fin, podrán disfrutar mi nuevo sencillo ‘Ya No Somos Ni Seremos’. Espero que puedan sentirlo tanto como yo al componerlo y que pronto lo cantemos juntos”, expresó Nodal.

Nacido en Caborca, Sonora, México, Christian Nodal es el artista que ha crecido con más rapidez en el género de la música regional mexicana, fusionando los sonidos clásicos de la música mariachi con el acordeón para crear el mariacheño, un término que él mismo acuñó.

Actualmente, es el cantautor regional mexicano más exitoso. Es quien más temas ha tenido dentro del Top 100 de Spotify México, en la categoría del regional mexicano. En esa plataforma sus oyentes mensuales superan los 13.8 millones y registra más de 10 millones de seguidores al mes. En YouTube tiene más de seis mil millones de views. Es el artista regional mexicano con mas #1 en los charts de Billboard en la historia con 13 canciones.