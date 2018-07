Con Sting y Shaggy se inaugurará el Movistar Arena, en Bogotá

Redacción música

La Compañía Musical Cherrytree, Live Nation y Páramo Presenta anunciaron este jueves que el 21 de octubre de 2018 se inaugurará el Movistar Arena, en Bogotá. Los primeros invitados musicales serán el inglés Sting y el jamaiquino Shaggy, quienes le abrieron a Colombia una plaza en su tour mundial Atronador 44/876.

Sting y Shaggy inicialmente juntaron fuerzas para grabar una canción, Don’t Make Me Wait (que debutó en el #1 de los lanzamientos digitales en Billboard) como un tributo a los sonidos caribeños que los han influenciado a ambos, y terminaron grabando un álbum completo y lleno de sonoridades festivas, emocionantes y alegres.

El título del disco, que representa la unión artística de Sting y Shaggy, hace referencia a los códigos telefónicos de cada país: 44 del Reino Unido (Sting) y 876 de Jamaica (Shaggy). La denominación 44/876 honra el profundo amor de ambos por Jamaica: el lugar de nacimiento de Shaggy y donde Sting se inspiró para clásicos como Every Breath You Take. (Puede leer: Rock y reggae: así es el nuevo álbum de Sting)

Como parte de la continua exploración que cada artista ha hecho del reggae y sus ritmos trascendentes, canciones como Don’t Make Me Wait y Gotta Get Back My Baby revelan la pasión compartida por Sting y Shaggy por crear música atemporal que desafía las expectativas.

El 25 de mayo, 44/876: The Remixes vio la luz a través de A&M/Interscope Records, presentando un disco con nuevas versiones de temas compuestos bajo la autoría de un diverso marco de artistas que incluyen a Chris Baio de Vampire Weekend, el dúo brasilero Tropkillaz, Cherry Cherry Boom Boom (Madonna, Lady Gaga) y el productor ganador del Grammy Dave Audé, entre otros.

Sting y Shaggy, dos leyendas musicales de la época contemporánea, combinarán sus bandas en el Movistar Arena para interpretar temas de su más reciente lanzamiento, el caribeño 44/876 (AM/Interscope Records), y para colaborar en los hits más celebrados de cada artista, así que dentro del repertorio estarán temas como el mismo Every Breath You Take, Englishman In New York, Message In A Bottle, It Wasn’t Me, Mr. Boombastic y Angel.

En el 44/876 Tour se reunirán grandes músicos: por parte de la banda de Sting estarán Dominic Miller (guitarra), Josh Freese (percusión) y Rufus Miller (guitarra); y del lado de Shaggy estarán Melissa Musique (vocales), Gene Noble (vocales and Kevon Webster (teclados). El tour es producido por RZO Entertainment y encabezado por Live Nation Global Touring.

“Los clientes de Movistar tendrán beneficios exclusivos en todos los espectáculos del Movistar Arena. Este es el primero que anunciamos, pero vendrán más. La idea es poderles ofrecer una experiencia diferencial en el recinto para espectáculos más moderno de América Latina, que inauguraremos en pleno corazón de Bogotá y que seguro muy pronto se ganará el corazón de los bogotanos”, comentó Jorge Ríos, Director de Marca de Telefónica Movistar Colombia. (También le puede interesar: El Coliseo el Campín se convertirá en el "Movistar Arena")

También se anunció que: Por su parte, la etapa de preventa para clientes de los Bancos Aval (Banco de Bogotá, Occidente, Av Villas y Popular), usuarios de la billetera móvil Aval Pay y de la aplicación del entretenimiento YEII, irá desde el lunes 9 de julio a las 9:00 a.m., hasta el 11 de julio a las 9:00 a.m., quienes podrán adquirir las entradas en los puntos de venta de Tu Boleta y en Tuboleta.com.