Con villancicos, la Orquesta Sinfónica de Bogotá regresa a los escenarios

Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá.

Luego de dos años ausente de los escenarios, el coro de la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá regresa con un concierto de navidad en el que hacen un recorrido a través de los villancicos más famosos del mundo. La presentación tendrá lugar este 7 de diciembre, Día de las Velitas, en el centro comercial Paseo Villa del Río al sur de Bogotá.

Villancicos ingleses, ucranianos, españoles, gospel y del folclore colombiano, entre otros, harán parte de esta presentación que contará con 10 músicos en escena. Dentro del repertorio se encuentran canciones tradicionales como “Deck the Hall”, “Carol of the Bells”, “Vélo qué Bonito”, “La Chocolatera” y “Jingle Bell Rock”, entre otros, además de una selección con los villancicos más famosos de las películas de navidad.

“Estamos muy felices de reencontrarnos para cantar junto al público y de llevarles esperanza a través de la música coral en esta época tan especial como lo es la navidad”, afirma María José Villamil, Directora Artística de la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá.

“Para nosotros la cultura tiene un lugar primordial en la reactivación económica de la ciudad. Por eso, en esta navidad, quisimos llevar a nuestros visitantes este hermoso espectáculo y apoyar así a los músicos de la ciudad que se vieron afectados durante tanto tiempo por la pandemia”, afirma por su parte Guillermo Gómez, gerente de Paseo Villa del Río.

El concierto tendrá lugar a las 7 de la noche en el nivel 2 del centro comercial. Entrada Libre. Se recomienda el uso de tapabocas y llevar el carnet de vacunación.