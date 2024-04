Concierto de Karol G en Bogotá: cuánto dura, mapa, apertura de puertas y horarios

La artista es una de las representantes de la música urbana más escuchadas en la actualidad. Foto: EFE - Orlando Barría

Karol G pasó de tomar ron con sus parceras en Medellín y hacer covers en YouTube de canciones de Alicia Keys y Lauryn Hill, a estar como invitada de Jimmy Fallon en su programa de entrevistas, un show que fácilmente llega a los 1,4 millones de visualizaciones por emisión, o a estar de fiesta con DJ Tiësto. Y, además, sin escalas, puede presentarse para las reclusas del complejo carcelario y penitenciario Picaleña de Ibagué.

La artista es una de las representantes de la música urbana más escuchadas en la actualidad. El mes pasado Provenza, el primer sencillo de su álbum Mañana será bonito, ingresó al Billions Club de Spotify, pues el tema superó los mil millones de reproducciones en la plataforma, y con esto es la tercera canción en lograrlo después de Tusa y China.

La Bichota en El Campín

Luego de meses de espera para sus fanáticos, Karol G se presentará en la capital este viernes y sábado con un show lleno de sorpresas. La cantante paisa subirá al escenario a seis artistas en total durante las dos noches

El 5 de abril se presentarán Sharik, reconocida por canciones como “Noche en Medallo” y “Tuki Trake”; Jhay P, que recientemente estrenó su colaboración “YO AK” junto a Feid; Ñejo, una leyenda de la música urbana y el DJ Agudelo888. Y para el sábado 6 de abril estarán en tarima Ela Taubert, artista emergente de pop, y Andy Rivera. Además, Agudelo888 se presentará de nuevo.

Apertura de puertas y horarios

Las puertas de el Estadio el Campín se abrirán desde las 3:00 p.m. y el evento principal empezará a las 8:00 p.m. en el entretiempo los asistentes verán las presentaciones de los artistas anteriormente nombrados.

Estos serán los accesos para las diferentes localidades:

VIP y palco oriental ingresará por la puerta que se encuentra en la calle 58B con carrera 28.

VIP y palco occidental tendrá entrada en la calle 53B con carrera 28A.

Oriental alta y baja encontrará acceso por la calle 57 con diagonal 61B.

Norte y Preferencial estará ubicado en la calle 57A justo detrás del Movistar Arena.

Occidental alta, baja y alta vip entrará por el punto dispuesto sobre la carrera 30 al lado del Movistar Arena.

Mapa oficial de ingresos para el concierto de Karol G en Bogotá pic.twitter.com/WaxIgo12QP — Migue :) (@Miguel_G_1_1) April 2, 2024

Recomendaciones de boletería

Hay varias recomendaciones importantes para tener en cuenta durante los dos días de concierto. Una de ellas es el acceso de menores de edad al Estadio el Campín. “La única localidad para menores de edad a partir de 10 años: oriental alta familiar a esta localidad pueden ingresar menores entre los 10 y 17 años en compañía de un adulto responsable. En esta tribuna no se expenderán ni se podrán consumir bebidas alcohólicas. todos, tanto menores como acompañante, deben ingresar con boleta de la misma localidad”, comentó Jorge Ríos, gerente de Tuboleta a El Espectador, enfatizando que no se permitirá el ingreso de menores de edad a otra localidad que no sea la asignada, así tenga boleta.

Para las personas que hayan comprado las entradas con tarjeta de crédito internacional hay una instrucción específica. “Tendremos dos puntos físicos habilitados para que quienes compraron sus entradas de este modo se acerquen con su identificación y las reclamen. Sin identificación, no será posible la entrega de las entradas. En caso de que las boletas las haya comprado alguien que vive en el exterior, esa persona deberá llenar el formulario de entrega de entradas a terceros que está en la página web de Tuboleta”, especificó Ríos.

Para las personas que quieran adquirir boletas de una forma confiable, el gerente de Tuboleta recomienda el uso de “Pásala”, una opción disponible en la página web de Tuboleta donde las entradas que están a la venta son certificadas por la empresa. “Los precios varían porque los pone el vendedor, así que los compradores pueden encontrar una gran variedad de valores distintos a los de las taquillas, esta es la mejor opción teniendo en cuenta que los conciertos están “sold out”, no recomendamos comprar entradas por redes sociales, ni cadenas de WhatsApp, todo siempre a través de nuestra página oficial”.

Tuboleta también ofrece a sus clientes el servicio de transporte puerta a puerta con la empresa Vmove.

Tic tac, estamos a pocos días del Mañana será bonito en el Campin, ¿Ya tienes solucionado tu transporte ida y vuelta?



🚗Agenda tu servicio de transporte con Vmove para que te lleve al evento y luego te regrese a casa, cómodo y seguro. Más info en https://t.co/32vf213Q19 pic.twitter.com/REvge7wRBY — Tuboleta (@Tuboletaoficial) March 27, 2024

Mujer del Año

La Bichota, como también se le conoce a la artista por su canción del mismo nombre, se convirtió en un ícono de la cultura popular, no solo en Colombia. La cantante ha sido portada de revistas como The Rolling Stone y Elle Magazine, y con su música entró a listados como el Billboard 200 en Estados Unidos, un país en donde la industria de la música y el entretenimiento configura un monstruo de muchas cabezas.

Por todos estos logros, Billboard decidió reconocerla como “Mujer del Año”, y su premio fue entregado por Sofía Vergara, que además subió una foto con ella en su Instagram. “Qué honor ser parte de esta noche tan bella para Karol G”, comentó.