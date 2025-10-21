Conciertos de Alejandro Fernández en Colombia: fechas, ciudades, ‘setlist’ y más

La producción en Colombia está a cargo de Diomar García Eventos, Stage Eventos y Páramo Presenta. Foto: EFE - Mario Guzmán

Alejandro Fernández, una de las voces más representativas de la música mexicana, anunció su regreso a Colombia con su gira De Rey a Rey, un espectáculo que combina la emotividad del mariachi tradicional con los sonidos contemporáneos que han marcado su carrera. Con este tour, el intérprete rinde tributo a su padre y leyenda del género, Vicente Fernández, en un recorrido que celebra el legado familiar y el amor por las raíces.

Dónde y cuándo se presenta Alejandro Fernández en Colombia

El recorrido comenzará en Medellín, donde se presentará el 25 de octubre en el Centro de Espectáculos La Macarena. La ciudad paisa será la primera en recibir esta nueva producción que combina tradición y modernidad, con mariachis, baladas y una selección de los temas más recordados de ambas generaciones de los Fernández.

Posteriormente, El Potrillo viajará a Bucaramanga, donde actuará el 30 de octubre en la Plaza de Toros, un escenario que promete llenarse de sombreros, aplausos y emoción. Para cerrar con broche de oro, el artista ofrecerá dos conciertos en Bogotá, el 1 y 2 de noviembre en el Movistar Arena, un recinto que ya lo ha recibido con boletería agotada en otras ocasiones. En esta oportunidad, los fanáticos de la capital tendrán doble fecha para disfrutar de su voz inconfundible y de un repertorio que recorre distintas etapas de su carrera.

¿Qué canciones interpretará Alejandro Fernández en sus conciertos en Colombia?

En los conciertos, Alejandro interpretará algunos de sus mayores éxitos —como Me dediqué a perderte, Como quien pierde una estrella y Hoy tengo ganas de ti— junto con los temas inmortales de Vicente Fernández. El repertorio, cuidadosamente seleccionado, busca rendir homenaje al legado musical de su familia, uniendo generaciones a través del sentimiento y el orgullo por las raíces mexicanas.

De Rey a Rey es una de las giras más emotivas del artista, no solo por el homenaje que representa, sino por la conexión personal que lo une con el público latinoamericano. En cada presentación, Fernández comparte historias, recuerdos y canciones que evocan la herencia artística que dejó su padre, manteniendo viva la esencia del mariachi ante nuevas audiencias.