Órale Wey Fest confirma segunda fecha en Bogotá con Grupo Firme y un invitado sorpresa

La capital colombiana tendrá doble celebración del regional mexicano este año. Tras agotarse en menos de dos horas las entradas para la primera fecha del Órale Wey Fest, programada inicialmente para el 6 de diciembre, los organizadores confirmaron una segunda presentación el 5 de diciembre en el estadio El Campín. La decisión responde al interés masivo del público por asistir a un evento que reúne a los artistas más destacados del género.

Invitados al Órale Wey Fest 2

Grupo Firme se mantiene como el acto central del festival. La agrupación, liderada por Eduin Caz, ofrecerá un espectáculo de aproximadamente tres horas en el que interpretará sus éxitos más conocidos, entre ellos Ya Supérame, En Tu Perra Vida, Cada Quien, El Amor No Fue Pa’ Mi y El Tóxico, además de canciones de su más reciente álbum, Evolución, lanzado en mayo.

La segunda fecha también incorpora como novedad la participación de Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular, quien se suma como invitado especial tras su presentación con lleno total en el mismo escenario en julio pasado. Su inclusión amplía la propuesta musical y refuerza el carácter internacional y local del festival.

El cartel completo del 5 de diciembre incluye tanto figuras consolidadas como talentos emergentes. Entre los artistas confirmados están Luis Antonio López ‘El Mimoso’, Gabito Ballesteros, Clave Especial, Calle 24, Víctor Laverde, Majo Aguilar, Juan Freer, 3BallMTY, Patria Chica, Los del Roble, Hernán Sepúlveda, Moy Bobadilla, Arath Arceo y Los HH, junto con la nueva generación de intérpretes como La Esencia del Bolero y Víctor Valverde. Esta mezcla busca ofrecer al público una visión amplia del regional mexicano y la música popular contemporánea.

¿Qué más se sabe del Órale Wey Fest?

En cuanto a la logística, las puertas del Estadio El Campín se abrirán a las 3:00 p. m., y las presentaciones comenzarán alrededor de las 4:00 p. m. La entrada general está restringida a mayores de 18 años, aunque en la zona Occidental Norte, destinada a menores, se permitirá el acceso desde los 16 años. Cada persona podrá adquirir un máximo de seis boletas por transacción.

La boletería para la nueva fecha del Órale Wey Fest comenzó a venderse el viernes 17 de octubre a través del sistema TuBoleta. Los precios de las localidades generales oscilan entre $171.400 y $345.000, mientras que los accesos VIP en gramilla Oriental y Occidental alcanzan los $995.900, incluyendo cargos por servicio.