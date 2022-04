Cony Camelo y el misticismo de su música

Cony Camelo empezó a trabajar en su EP “Bruja” en medio de la pandemia. Foto: Archivo Particular

Constanza Camelo, conocida artísticamente como Cony Camelo, es una mujer llena de talentos. Su visión de la vida cambió desde el momento en el que decidió sumergirse en la selva profunda y conectarse con la naturaleza. Trabajó de la mano con la Guardia Indígena y participó en la creación de su himno… siempre en sintonía con la música, el teatro y la actuación, Cony encontró su camino y su propia visión del mundo a través de lo que le apasiona.

Comenzó su carrera a los 17 años como presentadora en Plaza Sésamo y desde entonces la televisión se convirtió en su vocación. Hizo parte de varias producciones de Señal Colombia, City TV, entre otros canales, hasta que llegó el papel que la catapultó a la fama: Hilda, de “Los Reyes”. Muchos la recuerdan por su particular forma de habar, su ropa, su cabello corto e incluso su manera de comer chicle, y aunque la telenovela de RCN salió al aire hace más de 15 años, los colombianos siguen refiriéndose a su personaje con gran cariño.

Sigue Lloviendo, Cony Camelo -Video Oficial

Luego de participar en producciones recientes como “La ley del corazón” o “Lala’s Spa”, la artista decidió dedicarse de lleno a la música. Y es que Cony, aunque tiene varias pasiones, nunca ha dejado a un lado esta faceta… hace varios años creó la banda Naif junto a su exnovio Verner Duarte, una experiencia que le dejó muchas enseñanzas, pero que luego abandonó. Ahora, la actriz regresó a la industria con su nuevo EP llamado “Bruja”, que plasma ese misticismo que ella considera que está renaciendo en todos los seres humanos, pero sobre todo en las mujeres.

En el segundo capítulo de El Espectador Sessions, Cony reveló que el nombre de este EP nace de la magia que, según ella, fue reprimida hace un tiempo por la misma humanidad. “Este es un momento en el que las mujeres estamos despertando de nuevo ese misticismo… el poder que teníamos en el medio evo con nuestra sabiduría sobre plantas medicinales, los poderes de la naturaleza, los ciclos de la luna y del agua se perdió, ¿por qué? porque nos mataban pensando que éramos eso, brujas”, comentó Camelo.

Cony Camelo y su sonido alternativo llega a Sessions | El Espectador

Para ella, que empezó a trabajar en este proyecto desde el año pasado fue un reto grande, pues era la primera vez que se arriesgaba a grabar un EP, aunque haya grabado más de 40 canciones a lo largo de toda su carrera. En noviembre de 2021, la también actriz confesó a El Espectador que después de ocho años de hacer música sola, producirla y encargarse de toda la parte de prensa, ahora tiene un equipo de trabajo que le propuso hacer algo más compacto que iba más allá de una canción. “Esto coincidió con que yo decidí quedarme a vivir en Santa Marta durante una temporada, debido a la pandemia, y fue allí donde me reencontré con Juan Carlos Pellegrino y entonces nos sentamos y empezamos a diseñar unas cuantas canciones”, reveló.

Entre los sencillos del EP se encuentra “Leona”, una canción que cuenta la historia de una mujer con iniciativa, que no espera que el hombre sea quien se le declare, sino que ella misma hace que las cosas se den… y por otro lado está su canción “Tan bonito”, un tema más erótico que habla de sexo desde una perspectiva mucho más sensual. En este trabajo discográfico Cony deja claro que es una mujer de contrastes, y de hecho habló de esos misticismos que a ella la inspiraron para crear “Bruja”, asegurando que, incluso, su conexión con el más allá la ayudó a componer una de las canciones del EP.

Cony Camelo llega con su sonido electroacústico a Sessions | El Espectador

“Tengo una canción que compuse y me la dictaron los muertos directamente, fue muy rara la composición porque estaba en una meditación en plena pandemia, y de repente vino la letra a mi mente, tuve que parar todo lo que estaba haciendo y escribirla en un papel antes de que se me olvidara”, comentó, agregando que la segunda parte la compuso en Palomino y le pasó exactamente lo mismo, sintió esa conexión inexplicable con otro plano de la existencia que le dictó la letra. “Ahí hay un misticismo”, reconoció.

Más allá del EP, Cony también habló sobre lo que significó para ella hacer parte de la creación del himno de la Guardia Indígena, que como se menciona al principio, fue un logro inmenso para ella, quien ha trabajado con indígenas desde hace mucho tiempo. “Recuerdo que Alejandro Valbuena me buscó y me dijo que ayudara a conseguir colchonetas y comida para La Minga, ahí conocí a Lucho Acosta, el coordinador nacional de la Guardia Indígena.... lo había visto antes en un documental que me vi llamado “Robatierra”, y nos caímos muy bien”, contó la artista, recordando que él fue quien le explico todo lo que pasaba en el Cauca, cuáles eran los motivos de la lucha indígena, etc. Y a raíz de eso se les ocurrió la idea de hacer la canción. “Fue muy difícil porque no teníamos un peso, pero gracias a los contactos correctos y a mucha gente que nos tendió la mano, lo logramos”, argumentó.

En cuanto a cuál de sus profesiones es su favorita, Cony Camelo reveló a El Espectador Sessions que aunque es una fiel amante del teatro y la actuación, le gusta más la vida del músico que la del actor. “Siento que cuando estás sumergido en el mundo del teatro o la televisión hay más afán, siempre tienes que estar producido, arreglado, y esas cosas no me gustan… me quedo con la vida del músico porque soy un poco más sencilla, me gusta ir más despacio”, confesó.

Además de “Bruja”, la artista está trabajando en algunos covers de canciones que marcaron su vida de alguna manera, buscando rescatar esas letras que, según ella, “son muy bellas, pero no son cantadas”, y así rescatar un poco de lo que ella considera que muchas veces le salvó la vida, y que la inspira todos los días a seguir creando su música, que como bien lo dijo Cony, está empapada de lo místico.