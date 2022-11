Corona Sunsets llega el 26 de noviembre con Rudimental, Soul Clap y más

Rudimental es una banda británica de música electrónica. Foto: Cortesía

Pasaron días e incluso meses que parecían nunca terminar para que volviéramos a sentir y vivir la música en vivo, perdimos momentáneamente esa oportunidad de desconectarnos de la cotidianidad y reconectarnos con nuestra pasión más grande, la música. Sin embargo, nuestra vida se reactivó y con ella, las salidas, eventos, conciertos, fiestas y todo lo que nos llena el corazón. Luego de tres años regresa el Corona Sunsets, uno de los festivales más icónicos del país y que viene con el cartel de artistas más importante de su historia.

Este regreso se vivirá por partida doble pues la banda británica Rudimental visitará por segunda vez nuestro país y con su live electrónico promete llevarnos a un lugar mágico. El escenario elegido es el Campo de Golf Briceño 18, allí voces potentes e intensas como la de Briela Ojeda, los sonidos eclécticos de LOUJAY y los sets poderosos de Crew Love sin duda nos llevarán a la desconexión total bajo el atardecer de la capital.

La cita es el 26 de noviembre en el esperadísimo regreso de los Corona Sunsets, con su cartel de artistas más contundente y en una experiencia de conexión con la naturaleza y la música. Las boletas estarán disponibles desde la primera semana de octubre en www.entradasamarillas.com.

Rudimental, un show imperdible

Este 26 de noviembre el Campo de Golf Briceño 18 vivirá el regreso de los maravillosos Rudimental con un formato en vivo nunca antes visto en Colombia. La banda británica de drum and bass se ha caracterizado por sus diferentes formatos: en el Festival Estéreo Picnic vimos un live con mucha onda electrónica y en Corona Sunsets veremos su puesta en escena más contundente con todos los músicos en tarima.

“¡Rudimental, estuviste fantástico! Una visita obligada en vivo. El mejor rave inspirado en el reggae a la que podrías ser invitado”, reseñó el medio australiana Black of Hearts sobre el show en vivo de la banda. Definitivamente una experiencia en vivo obligada para todas las personas que vibran con la fiesta, los conciertos y los sonidos electrónicos. Su presentación en el marco de Corona Sunsets Bogotá resonará por mucho tiempo con hits mundiales como “Feel The Love”, “Waiting All Night”, “These Days”, “Suns Comes Up” y más.

“Desde Corona estamos muy felices de anunciar el regreso de Corona Sunsets, un espacio para desconectarse de la rutina y brindar experiencias que conectan con la naturaleza. Esta será la edición más grande que se ha realizado y esperamos que después de tres años, podamos disfrutar de la mano de grandes artistas como Rudimental, mientras reforzamos el propósito de sostenibilidad de la marca junto con nuestro aliado Páramo”, indicó Juanita León, directora de marcas globales de Bavaria.

Con una puesta en escena que combina cuatro teclados, dos coristas, batería, guitarra, bajo, dos vientos y luces estrambóticas. Más de 8 personas en escena para una noche maravillosa. Rudimental dará uno de los conciertos más fiesteros del año este 26 de noviembre en Corona Sunsets Bogotá. No te perdonarás quedarte por fuera.