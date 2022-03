Cristian Rivera: “Después del despecho solo vienen cosas buenas”

El compositor y cantante Cristian Rivera dice que la mayoría de sus canciones hablan de despecho. / Archivo particular

¿Cómo fue su inicio en la música?

Desde temprana edad empecé a escuchar boleros y tangos, ya que mi mamá y yo vivíamos con mi abuela, entonces todas las tardes nos poníamos a escuchar música. Poco a poco me fue gustando el pop y debido a que en todos los eventos familiares llevaban mariachis, desarrollé un gusto increíble por los instrumentos del regional mexicano. Desde el principio tuve un apoyo enorme desde que llegué a la ciudad de Medellín y agradezco enormemente a mi disquera, Partners Music, por haber sido los primeros en confiar en mí.

(Le recomendamos: DJ Cornetto, la fórmula de la guaracha en Colombia)

¿Por qué debutar en la música y con un género que no es tan común para su edad, como el popular?

Cuando decidí lanzarme como artista, lo primero que pensé fue en cantar el género que me gusta y que corriera por las venas y no el que me tocara para poder lucrarme.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que ha tenido que enfrentarse teniendo en cuenta que el género urbano está acaparando la escena musical?

El mayor reto es la exigencia vocal, ya que en la música popular, a diferencia de otros géneros, los artistas debemos tener una disciplina y exigencia vocal enorme.

(Lea también: Mark Lanegan: el dulce olvido)

¿Por qué considera que su estilo y versatilidad son únicos en el género?

De lo único que estoy seguro es de que para marcar un antes y un después, más que talento, se necesita amor y disciplina por lo que hacemos y de esos dos factores no sé cuál involucro más en mi día a día. Creo que vamos por buen camino, siendo sinceros esa no es mi meta ni mi sueño, mi sueño es llegarles al alma y corazón a muchas personas y que me recuerden como un artista que canta con pasión y sentimiento, el resto es ganancia.

Cristian Rivera - Canalla (Video Oficial)

Háblenos de su más reciente canción, “Canalla”, ¿cómo llegó a esta letra?

La mayoría de las letras de mis canciones hablan de despecho. Este es un tema al que me gusta cantarle, ya que personalmente me ha pasado que después del despecho solo vienen cosas buenas, como dicen por ahí: “Después de la tormenta llega la calma”. Canalla es una canción dedicada a todas las personas que han sido infieles y no quieren perder su relación, entonces no queda más remedio que resignarse y pedir perdón.

(Además: Banda de Florida acusa a Dua Lipa de plagio en “Levitating”)

¿Ha hecho algún tipo de comparación o crítica sobre lo que fue su primer trabajo musical, “Nunca fuiste mía”, y lo que está haciendo ahora?

Claro que sí y creo que es una responsabilidad que tenemos todos los artistas, ir mirando lo que hemos estado haciendo y observar la respuesta del público ante la música. Como en cualquier campo laboral, la idea es analizar sus resultados y estadística para entender qué funciona y con qué el público se siente más identificado.

¿Cómo se visualiza en un futuro cercano como solista y compositor?

Me visualizo cantando en escenarios importantes al lado de artistas de talla mundial. Como compositor, me veo en los campamentos musicales más grandes de Latinoamérica.

(También: Enrique Bunbury cancela sus presentaciones pendientes en Bogotá y Medellín)

¿Cuáles son los proyectos que tiene Cristian Rivera?

Para 2022 lo que les traigo es buena música, el abrebocas es Canalla, pero se vienen varias producciones muy interesantes. También voy a comenzar a visitar otros territorios y dar a conocer mi música. Espero que dentro de un tiempo estén escuchando mucho más de mí.