Cuando Led Zeppelin fue telonero de José Feliciano

El encuentro entre Led Zeppelin y José Feliciano se dio en la Universidad de Ohio en Estados Unidos. Foto: Fundación Nacional para la Cultura Popular

“Un montaje”, fue lo primero que pensé cuando vi el cartel que ponía a la icónica banda de británica Led Zeppelin como los teloneros del puertorriqueño José Feliciano. Seguí el scroll por la pantalla de mi teléfono y la fecha de la presentación me hacía eco porque coincidía con el primer álbum de los rockeros. Mayo de 1969. Había salido apenas tres meses antes.

Revisé algunos periódicos estadounidenses de la época y la hipótesis inicial de que era un montaje comenzaba a tomar fuerza. No había algún registro en los periódicos. Un año antes, José Feliciano, que había llegado de niño a Nueva York, había lanzado un álbum de covers de canciones exitosas de bandas como The Mamas & The Papas, The Doors y más.

Allí incluyó “Ligth my fire” y lo volvió todavía más éxito. Ese tema recorrió muchas ciudades europeas y norteamericanas. Él también recorrería esas ciudades con su gira. El poster anunciaba que el concierto sería en el “Memorial Auditorium” de la Universidad de Ohio. También decía que la agrupación que le habría paso era Led Zeppelin.

Un concierto de insatisfacciones

Led Zeppelin estaba recién creado. El virtuoso guitarrista Jimmy Page venía de la agrupación de blues rock The Yardbirds. Se juntó con la voz de Robert Plant y creo el sonido que se consideraría para entonces como el “hard blues”. No encontré información en periódicos, pero sí en un par de libros. El mismo Plant, en el libro “Led Zeppelin: The Biography” de Bob Spitz, cuenta algunos detalles que vivieron durante el concierto en los que tuvieron inconvenientes con el sonido.

“Era un edificio circular con parlantes de los años sesenta que llegaban hasta la cúspide de la sala. Era imposible sacarle volumen al chirriante sistema. No había forma de que él proyectara su voz o creara las chispas necesarias para hacer que la multitud se alzara”.

Al tener José Feliciano un formato acústico se le hizo más fácil. “José Feliciano se llevó la mano más grande de la noche”, agregó Plant. Pero Feliciano también quedó insatisfecho. “Tenía muchas ganas de conocer a Jimmy Page, pero de alguna manera lo extrañé, algo de lo que siempre me arrepiento”, aseguró después en una entrevista que quedó registrada en el libro “Led Zeppelin: The concert file”.

Luego fueron anunciados en el mismo cartel de un festival en Toronto, Canadá. Era el “Mosport Park”, que estaba a punto de cancelarse, según los medios de la época. Sin embargo, se llevó a cabo sin mayores complicaciones en agosto de 1970. Tres años después, cuando Led Zeppelin se consagraba como una de las bandas de rock más importantes, le hicieron un homenaje a Page en la portada de su álbum “Physical Graffiti”. Con todo esto, concluí que no era un poster falso como pensé al principio y que esa era la mejor forma de Feliciano conociera a Page.