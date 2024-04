Cultura Profética y Vicente García se presentarán en el Movistar Arena

Cultura Profética Foto: El Espectador - José Vargas

Una banda y un artista que han marcado el nuevo tropicalismo latinoamericano de los últimos 20 años. Cultura Profética y Vicente García compartirán tarima el próximo 14 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá en una noche destinada al amor.

Cultura Profética y Vicente se han consolidado como dos de los actos favoritos del público bogotano y su concierto en conjunto será un encuentro definitivo con el destino, una muestra de fanatismo y romanticismo tropical como ninguna en 2024.

“Mi balcón” fue esa primera colaboración entre Cultura y Vicente, una canción que en 2011 nos mostró la química musical entre el cuarteto puertorriqueño y el cantautor dominicano. Trece años después, se encontrarán, en vivo, en un único concierto para celebrar las canciones, los momentos sonoros y las voces de dos monstruos latinoamericanos.

La dulzura y Camino al sol, que ganó el Latin Grammy 2023 a Mejor Álbum Folklórico, son los últimos discos de estos artistas. Cada uno es una muestra de la actualidad, caliente, de Cultura Profética y Vicente García respectivamente. El 14 de diciembre celebraremos esa actualidad, su repertorio inmarcesible y uno de los juntes más esperados por el público capitalino. La cita será en el Movistar Arena de Bogotá en un concierto para cumplir nuestro destino.

Como beneficio para los verdaderos fans, la preventa exclusiva para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale! iniciará el lunes 22 de abril a las 9:00 a.m. e irá hasta el miércoles 24 de abril 8:59 a.m. y para el público en general desde el 24 de abril a las 9:00 a.m., a través de TuBoleta.