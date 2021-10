Daniel Paternina y Nataly Patiño: ¿quiénes son estos dos reyes vallenatos?

Al norte de Valledupar sonaron los acordeones de la noche. Justamente en el Parque de la Leyenda Vallenata bajo un cielo turquí y despejado. No se necesitaron estrellas porque estaban en la tarima del Coliseo Consuelo Araújo Noguera.

(Le recomendamos: Rosendo Romero Ospino: las voces narrativas de un poeta)

Era una noche fresca para elegir al Rey Aficionado y a la Reina Mayor. El público fue llegando con el paso del tiempo a contemplar las estrellas de la música vallenata.

El Rey Aficionado

Los finalistas de la categoría Aficionado rompieron el silencio de la noche. El barranquillero Edwin Medina inició el concurso. Ejecutó los cuatros aires vallenatos y lo secundó el magdalenense Jairo Moreno. El sucreño Daniel Paternina se montaba por primera vez a esa tarima y estaba nervioso.

─ ”Cuando subí a la tarima se me quería salir el corazón. Me dio mareo, me dio de todo. Cuando salí y vi la magia que tiene el Parque de la Leyenda me llené de fuerza y motivación para cumplir los objetivos”, comentó Paternina.

Daniel Paternina llevaba doce años presentándose al Festival de la Leyenda. Hace cinco salió de Corozal (Sucre) a Valledupar para prepararse con profesores y maestros de la capital del vallenato. Con ellos fue que escogió las canciones para esta presentación.

(Le puede interesar: Festival de la Leyenda Vallenata 2021, en su recta final)

Tenía cuatro minutos por canción. El cronómetro marcaba el tiempo. Comenzó con el paseo La descuidada de Leandro Díaz, continuó con el merengue Rosita de ‘El pollo vallenato’ Luis Enrique Martínez y el son de Fredy Peralta, Tuve un amor. Para la puya tenía cinco minutos y eligió una canción de su autoría, Con los bajos bien marcados.

Terminó su presentación y aparecieron unos gritos en las gradas del Coliseo. Era su gente que le hacía barra esa noche. El público aún estaba tímido. Bajó de la tarima y les dio paso al magdalenense Nicolás Pezzano y al barranquillero Jesús Valderrama.

Minutos después los locutores Isaac León Durán y Jaime Pérez Parody anunciaron el ganador. El nuevo Rey Aficionado.

(Lea también: Yogev Shetrit Trio, en la búsqueda de la música del mundo)

─ “Tengo en mis manos el listado de ganadores. El tercer puesto es para Medina Orozco Edwin Rafael. Segundo puesto Morelos Orozco Jairo. Y el nuevo Rey Aficionado─ Isaac León hace una pausa de diez segundos─ lo da a conocer Jaime Pérez”.

─ “Aquí está: Daniel Eduardo Paternina. Nuevo rey del Festival de la Leyenda Vallenata categoría Aficionado”.

Aparecieron nuevamente gritos en las gradas del Coliseo. Esta vez más fuertes. Estaban celebrando la victoria que designó el jurado. Conformado por los reyes profesionales de este Festival, Almes Granados (2011), Saúl Lallemand (1998) y Jaime Dangond (2016). También estaba el ministro de Minas Diego Mesa y el abogado Andrés Felipe Caballero.

La Reina Mayor

El público seguía llegando al Coliseo y los ánimos ya comenzaban a subir. Seguían las mujeres. Esta noche también se definía la mejor intérprete del acordeón. La Reina Mayor. Aquí concursan aquellas que tengan más de 14 años.

(Además: La Orquesta Sinfónica de Cartagena protagoniza el concierto “Mi Cartagena”)

La primera llamada a la tarima fue para la guajira Jennifer Aragón, que se subió con un sombrero típico de su tierra. Su barra aplaudía la intervención. Le dio paso a la cordobesa Sara Arango, con 16 años, que venía de ganarse varios festivales por la sabana. Era una de las favoritas. Se llevó los aplausos de todo el público.

El turno era para la local. Nataly Patiño, quien irrumpió en la tarima con un vestido plateado y su acordeón blanco. Se ha ganado 57 festivales y también quería ganarse este certamen. El año pasado quedó en el segundo puesto en esta misma categoría. Terminó su presentación y también se llevó los aplausos del todo el público.

(También: Juan Por Dios: “Me gusta sumarme a proyectos con espíritu sincero”)

Siguió la bogotana Karen Rodríguez y cerró la guajira María Sara Vega. Venía el espectáculo musical, pero antes se anunciaba el nombre de la ganadora. Otra vez los locutores dieron el nombre de la ganadora.

─ “Tercer puesto para Vega Barros María Sara. Segundo puesto, Arango Pérez Sara. Y la nueva reina, Jaime”.

─ “Y la nueva Reina. Nataly Yishell Patiño Amarís”.

El público correspondió. Se escucharon aplausos y gritos de celebración.

─ “Me sentí serena. Lo hice lo más tranquila que pude. Estoy muy orgullosa. Todavía no me las creo”─ nos cuenta Nataly Patiño.

(Lea también: Molotov trabaja en un nuevo disco, ¿será igual de polémico?)

Desde hace once años toca el acordeón. Su papá era acordeonero y se lo enseñó a interpretar. Es su mentor y referente. Su mamá falleció el año pasado mientras ella concursaba en este Festival. Así que el triunfo se lo dedicó a ella.

Las estrellas vallenatas

El público crecía cada vez más a contemplar la noche de estrellas vallenatas. Cerca del 70% del coliseo estaba repleto de gente de Valledupar y de otras partes del país.

La noche cerró con la presentación de cuatro artistas vallenatos. El primero fue Beto Zabaleta con Luis José Villa, que cantó sus éxitos como La formulita y La mitad de mi vida. Lo secundó Poncho Zuleta con el acordeón del Rey de Reyes, Gonzalo Arturo ‘Chocha’ Molina, con clásicos como Mañanita de invierno y Soy feliz.

El tercero de la noche fue uno de los hijos de Diomedes Díaz, Elder Dayán Díaz, acompañado del acordeón de Lucas Dangond. Y cerró esa noche de estrellas en aquella tarima del Parque de la Leyenda Vallenata, Jorge Iván ‘El Churo’ Díaz junto con Elías Mendoza.

Cinco finalistas en Rey Profesional

Por la mañana, la cita fue en el centro histórico de la ciudad. Se disputó en la tarima de la Plaza Alfonso López la semifinal que arrojó a los cinco que disputarán la final en el Parque de la Leyenda Vallenata. Allí se escogerá al próximo Rey Profesional este domingo en la noche.

El Magdalena tiene a tres finalistas. El samario Javier Matta, que es favorito para llevarse la corona; Jesús Ocampo y Nemer Yesid Tetay, ambos de Ariguaní. Valledupar tiene dos finalistas y otro de los favoritos. Se trata del arahuaco José Ricardo Villafañe y también José Juan Camilo Guerra.

*De la Fundación Color de Colombia.