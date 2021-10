Juan Por Dios: “Me gusta sumarme a proyectos con espíritu sincero”

La película Lavaperros, dirigida por Carlos Moreno (creador de Perro Come Perro), cuenta con la participación de Juan Por Dios como productor musical y cantante de algunas de las canciones que aparecen en el filme.

Lavaperros | Tráiler oficial | Netflix

La producción musical y la voz no fueron los únicos aportes del artista colombiano que aterrizó hace unas semanas en Colombia luego de llevar su proyecto a España.

Juan Por Dios realizó Los culos, la plata junto al dúo de DJ’s Good Times Ahead, canción inspirada en precisamente en el largometraje Lavaperros y que forma parte de su banda sonora.

La Plata Los Culos - Juan Por Dios X Good Times Ahead (Official Video) (From the Movie "Lavaperros")

El clip de este tema lo dirigió el mismo Carlos Moreno (Distrito Salvaje), con la participación de Lina Nieto y Christian Tappan.

En esta pieza audio visual se explora cómo el dinero y el poder corrompen al intérprete hasta el punto de convertirse en una criatura de Frankenstein motivada por el motor de saciar sus instintos.

Conversamos con Juan Por Dios sobres sus nuevas creaciones musicales y sobre su participación en la industria audiovisual.

¿Qué experiencias le dejó trabajar en una producción cinematográfica como “Lavaperros”?

Conocer un equipo de producción tan amplio con una ambición que abarca todos los artes, un honor para mí poder sumar desde la música a este tipo de proyectos con gente tan profesional.

¿Imaginó Juan por Dios estar como productor musical de una película como esta?

Para mí siempre ha sido un sueño trabajar la música para el cine, siento que es un lugar donde las ideas musicales pueden volar aún más lejos, muchas emociones y dinámicas de por medio, espero vengan muchos proyectos más.

¿Lo volvería a hacer? ¿Por qué?

Sin duda, ya sea que usen una canción mía para un filme, o componer y producir a la medida de las necesidades del director. Yo feliz de poder dejar un granito de arena en proyectos tan magnos, en esta ocasión tras la ayuda de Andrés Botero, quien hizo la curaduría musical.

¿Cómo fue trabajar con el director Carlos Moreno?

Gran persona, director, creativo y líder, nuestro trabajo fue el de crear el videoclip de mi canción La Plata Los Culos como pieza de marketing para la película, él fue muy abierto a ideas nuevas y trabajó para convencer al elenco de la película a sumarse al videoclip, un sueño para mí…

¿Qué fue lo mejor de trabajar con Christian Tappan y Lina Nieto protagonizando el video?

Increíbles personas, estupendos actores, dispuestos a darlo todo para que la pieza final fuese maravillosa, los sacamos de personaje, el papel de Tappan fue de sacerdote rapero y Lina Nieto lideraba un combo gánster de monjas sexys. Cuando se le da vía libre a la creatividad quién sabe a dónde llegara.

¿En qué se inspiró Juan Por Dios para realizar “Los culos la plata”?

De antemano, perdón por las palabrotas, pero todo empezó al ver que me rompía el culo por dinero y me lo terminaba gastando en culos, en una manera más simple diría que es el hecho de trabajar día y noche y después invitar a la chica de tus sueños a una cena de medio millón, el bolsillo sufre, esperemos el corazón no.

¿Cómo fue el proceso de realizar el intro de la película “Lavaperros”?

Andrés Botero, el curador musical, me pregunta si me gustaría rapear al comienzo de la peli, escribir algo de ceros, basado en la historia. A mí me encantó la idea, pedí que me mostraran un poco de las imágenes para entrar en sintonía y ya viendo la hostilidad y crudeza que se maneja en la historia tuve los elementos para escribir esa letra que canté sobre el beat de Odio a Botero.

¿Cómo mezcla sus facetas de cantante y productor?

Al final en los dos lados se trata de música, puedes estar cantando una poesía o cantando una melodía, como compositor disfruto mucho escribir para terceros, tanto como producir para terceros, me encanta hacer la música y sumarme a los proyectos con espíritu sincero.

¿Qué sonidos podremos encontrar de ahora en adelante en la música de Juan Por Dios?

Después de hacer una gira de producción por estudios en Madrid, Ámsterdam y Lecce, llegué con una idea más amplia acerca de sonidos y géneros, digamos que en el urbano se mezcla mucho de la música electrónica, la creación de sonidos diferentes, el uso de vocales y demás. Creo que en la fusión de texturas y géneros es donde encuentro lo que me gusta.