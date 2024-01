Dano Ziontifik: el primer rapero de habla hispana en Off Top, ¿qué significa?

Una de las colaboraciones más célebres del rapero es la que tiene con Duki, quien ha confesado que fue gracias a Dano que decidió empezar a rapear. Foto: Dano & Orco Videos

Los espacios de improvisación no solo se hacen en las calles y en las pistas de skate. En el barrio de Hoboken, Nueva York, se encuentra Vintage On First, una tienda de segunda mano en la que cada cierto tiempo se suben promesas del hip hop a lanzar sus mejores rimas. Este miércoles 10 de enero se subió el primero de habla hispana: Dano Ziontifik.

La importancia de su participación yace en lo que hay detrás del formato Off Top, nombre del cypher. El fundador del establecimiento comercial y de la marca Top Shelf Premium, conocido simplemente como Mark, ha creado lazos estrechos entre su gusto por la moda y la industria de la cultura en Estados Unidos. Su labor como estilista lo ha llevado a trabajar con raperos como Macklemore, Joey Badass y ASAP Ferg. Mientras que el proyecto Off Top ha funcionado en los últimos años como un sistema de curación, trayendo al ojo público a las promesas de la costa este, manteniendo fresco y vigente el sonido de la Gran Manzana.

Hacer parte de este formato es el sueño de muchos porque no solo significa ponerse bajo el ojo de quienes integran la cultura, sino también haciéndolo en su idioma natal. Con orgullo, el rapero argentino Danilo Amerise, anunció su presentación. “No puedo describir el placer de soltar estas barras en castellano para Off Top en los nuyores, it’s been a long time coming! Producido por el homie Zommo, ¡una bestia en los beats!”

Sobre su participación, el periodista cultural especializado en rap, Santiago Cembrano explicó la importancia de este cypher: “Top Shelf ha sido la casa del renacimiento de escupidores de la costa este por varios años ya; incluso curó la alineación de Real Late (2021) de Rosenberg, un estado del arte de ese rap. Faltaba uno en español, bien que Dano sea el primero”, escribió en su cuenta de X.

Dano no solo brilla por su habilidad para crear barras, sino que en Madrid, ciudad en la que reside, también se ha desempeñado como diseñador, productor y realizador audiovisual, trabajando en proyectos con artistas de talla internacional como C. Tangana, convirtiéndose en uno de los raperos de habla hispana más versátiles y completos de la cultura.