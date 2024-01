Sinead O’Connor murió por causas naturales, según justicia británica

La cantante, que nació en Dublín en 1966, falleció hoy a los 56 años. La intérprete revolucionó la escena musical irlandesa con la fuerza de un carácter apasionado e irreverente. Alcanzó a la fama mundial en 1989, con la canción “Nothing Compares 2 U”, compuesta por Prince, y que fue parte de su álbum “I Do Not Want What I Haven’t Got”.

