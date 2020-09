De acuerdo con los artistas, la canción es un mensaje de amor y esperanza para unir a las personas en medio de la cuarentena.

Con más de 2 mil millones de reproducciones en sus colaboraciones previas, el exitoso dúo formado por David Guetta y Sia presenta su explosivo nuevo single Let’s Love.

"Durante este tiempo de aislamiento me he sentido increíblemente inspirado para lanzar música con una energía positiva”, dijo David Guetta.

“Me encanta producir temas para clubs pero al mismo tiempo, especialmente ahora, siento que debo crear música que haga sentir bien. Let’s Love es un mensaje de amor, esperanza, y para unir a la gente de nuevo y, una vez más, Sia se ha superado a sí misma con su voz”, agregó el DJ.

El nuevo himno empieza con la hermosa voz de Sia para dar paso a un irresistible ritmo que toma la delantera. Este single sigue a los numerosos éxitos mundiales #1 conseguidos por el dúo, entre los que se incluyen Titanium que ha acumulado más de mil millones de reproducciones, Flames que fue la canción más reproducida en las radios de Europa en 2018, y She Wolf (Falling To Pieces) que tiene más de 500 millones de visitas solo en Youtube.

A principios de año, David Guetta recaudó más de 1.5 millones de dólares para luchar contra el Covid-19 a través de sus eventos en streaming United At Home realizados desde Miami y Nueva York. La sesión de Guetta en Miami lo llevó a conseguir el Guinness World Record por tener el mayor número de espectadores en una sesión de DJ de Facebook. También logró el Guinness World Record por ser el DJ con más likes en Facebook y por ser el DJ con más seguidores en Twitter.

Tras encabezar el cartel del festival virtual Tomorrowland’s Around The World en el mes de julio, Hï Ibiza desveló que David Guetta volverá a la isla en 2021 con su popular fiesta semanal F**k Me I’m Famous. Mientras tanto, Guetta comenzó un movimiento en la escena electrónica con su nuevo sonido Future Rave. En colaboración con MORTEN, su EP conjunto New Rave lanzado el pasado mes tiene a sus fans y a DJs deseando disfrutar estos temas en directo.

Además, también ha producido la canción benéfica Pa' La Cultura para la iniciativa filantrópica Human (X), un single en el que colaboran numerosos artistas latinos y que es una llamada de unión para todos los Latinos del mundo.