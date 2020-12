El artista de 18 años se lanza en la esfera musical con una canción del género urbano.

El bogotano David Santos le apuesta al género urbano con el lanzamiento de su primer sencillo “Mueve el bote”. La producción y composición estuvieron a cargo de Dexter Hamilton, líder del grupo BIP, quien se pasea por diferentes corrientes musicales, como dance hall, reguetón y moombahton. (Le recomendamos: “Made In Honorio”, el documental con el que Anitta celebra 10 años de carrera).

“Mucha gente me decía que no era momento para pensar en la fiesta ni en la música como proyecto, pero yo no lo vi así. Los sueños no se pueden aplazar por una pandemia y eso le quiero decir a la gente: que al mal tiempo... pues, a mover el bote”, aseguró Santos.

Con este sencillo, el artista de 18 años le apunta al optimismo durante época de pandemia e invita a recordar que todo estará bien. “Mueve el bote” ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y en las emisoras a nivel nacional. (Le puede interesar: Santiago Parra, de regreso a la esencia acústica).