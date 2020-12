Este artista, considerado uno de los pioneros del sonido del tropipop, publicó “Renacer”, un EP en el que explora el formato acústico. El sencillo que acompaña este lanzamiento es “La niña de mis ojos”.

Con 15 años de carrera, Santiago Parra no solo es conocido por ser uno de los pioneros del tropipop junto a Mauricio y Palo de Agua o Sin Ánimo de Lucro, ya que a lo largo de su carrera ha logrado publicar cinco discos y girar por el país. También ha sido ganador de varios premios Subterránica como Mejor Artista Masculino y Mejor Cantante Pop con su proyecto musical. (Le puede interesar: Carlos Vives estrena video de “Rapsodia en LA Mayor”, canción para su hija Elena)

Paralelo a esto, el artista también se ha desempeñado como productor musical, rol en el que ha trabajado en proyectos como Salo, Riva y Juan Morelli, en realizaciones de cine como Carrusel la película, De regreso al colegio, Blue Family, The Strike, Habana Instant, Havana Darkness y 21 Outs.

Hace poco, Santiago Parra lanzó el EP Renacer, acompañado del sencillo “La niña de mis ojos”, una canción que se originó el día del nacimiento de su hija Eugenia, reflejando en la letra todos los sentimientos que vive un padre en la etapa final del embarazo y en las emociones que tiene al abrazarla por primera vez. (Lea también: Diego Torres lanza su “Sinfónico” con especial de Navidad en televisión)

¿Cómo fue el proceso de construir “Renacer”, un nuevo EP con instrumentos acústicos?

Fue un proceso muy bonito. Siempre tuve en mente hacer una producción en formato completamente acústico y con la mentalidad de volver a lo simple. Ese pensamiento hizo que el proceso fuera mucho más fácil desde el momento de escribir las canciones hasta el momento de la grabación. Muchas veces cuando nos metemos al estudio, queremos incluir muchas cosas en una canción y nos olvidamos de la esencia de la música. Este EP fue precisamente eso, producir las cinco canciones respetando su naturalidad y eso solo se podía lograr con un par de guitarras acústicas, un set pequeño de percusión, un bajo y un piano. (Le recomendamos: Sebastián Yatra, Diego Torres y Juanes reinterpretan canciones navideñas)

¿Por qué lanzar un EP con estos sonidos?

Quería salirme de mi zona de confort y además este EP nace en medio de esta pandemia por la que estábamos atravesando y eso me llevó a hacerlo acústico. Para acompañar a las personas que escuchan mi música de una manera más sencilla e íntima, con un sonido completamente diferente del que ya estamos acostumbrados. Era el momento de renacer en todo el sentido de la palabra.

¿“Renacer” también es como emerger de nuevo en la música para Santiago Parra?

Si, completamente. Desde el año pasado venía trabajando en esta idea y el nacimiento de mi hija fue el último empujón para hacerlo. Quiero dejarle un legado de canciones para siempre acompañarla en su camino, incluso cuando yo ya no este en este mundo.

¿Qué diferencias hay entre este EP y sus trabajos anteriores?

Primero, el formato acústico. Los discos anteriores siempre tuvieron formato full banda, con muchos detalles sonando. Este Renacer es mucho más íntimo y sencillo. Segundo, siento que estas canciones tienen una energía que no tienen las anteriores, tienen una carga sentimental muy alta por todo lo vivido los últimos dos años: Casarme, ser papá y reencontrarme con mi propia música.

¿Qué mensaje busca transmitir a través de estas letras y para quiénes va dirigido?

¿A quién va dirigido? A todos los que somos papás y a todas las personas que han encontrado ese amor incondicional que soñamos tener. Y el mensaje que quiero transmitir precisamente es ese, que existe ese amor y espero inspirar a las personas que salgan a buscarlo sin que piensen que ya es demasiado tarde.

Teniendo en cuenta que algunas letras son para su hija. ¿Por qué lanzar canciones un poco personales a todo el público?

Porque las historias pueden resonar con mucha gente. No solamente es el amor de padre a hija, si no todas las personas que ocupan un lugar especial en nuestro corazón.

¿Qué tiene de diferente el tropipop actual al que usted alcanzó a hacer en sus inicios?

Es un género que es nuestro. Ya era hora que tuviera nuevamente un espacio. Para mí, el tropipop nunca desapareció. En las fiestas siempre sonaba alguna canción del género, precisamente porque nos identificamos con las historias y con su alegría. El tropipop actual tiene elementos urbanos porque es el sonido que está de moda y que es de la generación actual.

¿En sus años de carrera, qué ha hecho para reinventarse y mantener vigencia en el medio musical?

Creo que lo más importante ha sido seguir sacando canciones cada cierto tiempo, siempre buscando ser mejor en la manera de producir, componer, cantar, sin perder la esencia y mi sello artístico. Ese ha sido mi trabajo para mantenerme como artista independiente.

¿Cómo ha realizado su trabajo de producción en los últimos años y por qué producirse a usted mismo?

El trabajo lo he realizado desde mi productora musical. Hace varios años tengo mi propia productora en la que he realizado trabajos para otros artistas, además de producir mi propia música. El producir mi propia música, tengo mas libertad propia y control. Aunque siempre trabajo con un coproductor para no cerrarme en ideas y técnicas nuevas.

Como productor también ha trabajado con jingles y con bandas sonoras ¿Qué tan diferente es ese universo, al de un proyecto musical como tal?

Son mundos muy diferentes. La producción de jingles son prácticamente canciones de 30 segundos a 1 minuto de duración, en los que tienes que mandar un mensaje claro a los clientes. El trabajo de producción y entrega es prácticamente de dos días. El mundo del cine es mucho más complejo, de más tiempo de composición y producción. He aprendido mucho del mundo de los jingles y de la música para cine y me han hecho crecer en la manera de componer.

¿Qué viene ahora para Santiago Parra?

Seguir haciendo música. Tengo muchas canciones aún por hacer y presentar. Este camino apenas comienza.