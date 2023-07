De Robert Johnson a Amy Winehouse, un homenaje musical a “El club de los 27″

Amy Whinehouse.

Contando con unos músicos de lujo, este próximo 8 de julio se estrena en ElTeatro.co “El Club de los 27″, un espectacular concierto homenaje a un selecto grupo de artistas que son leyendas de la música y del rock and roll y que, no sólo tienen en común haber fallecido a la corta edad de 27 años, sino que rompieron el “molde”, dejaron un gran legado y se convirtieron en pilares de la música modera.

Durante 4 sábados, siete de los músicos más reconocidos de la escena rockera y blusera bogotana se reunirán para tocar en vivo los mayores éxitos del selecto Club: un espectáculo musical que va desde el Blues clásico del legendario Robert Johnson, hasta el potente Grunge de Kurt Cobain, pasando por la psicodelia roquera de los clásicos de Janis Joplin, Jim Morrison y Jimi Hendrix, y el RnB al mejor estilo de la gran Amy Winehouse, en un recorrido de 27 canciones.

ElTeatro.co, ubicado en el Centro Comercial Santa Fé, es un espacio para el arte y el desarrollo cultural, donde se vienen presentando obras de humor político, teatro musical, infantil o, como en esta ocasión, conciertos tributo que ratifican que “recordar es volver a vivir”.

ACERCA DE LOS MÚSICOS:

William Tappan es un productor, compositor y guitarrista colombo-mexicano con una trayectoria que lo ha llevado a trabajar con grandes artistas como Mauricio y Palo de Agua, Maia y Fanny Lu, entre otros, y a realizar música para televisión, para grandes campañas internacionales, y a producir artistas independientes.

En 2011 decidió comenzar su proyecto de rock denominado TAPPAN, con el cual ha logrado posicionarse como uno de los grandes exponentes del género en Colombia, tocando en grandes escenarios, logrando colocar sus canciones en los primeros lugares de los charts de rock a nivel nacional, y ganando varios premios y reconocimientos de la escena rockera.

Diana Osorio es pianista, arreglista, orquestadora y directora sinfónica nacida en Moscú y criada en Bogotá. Es cofundadora de Classicstone, ensamble pionero de los tributos a bandas de rock clásico como The Beatles, Queen y Pink Floyd, en el que se desempeña como teclista y corista hace casi dos décadas; y hace 10 años es acordeonista, teclista y corista en Burning Caravan, banda bogotana de rock gitano nominada al Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista en 2019.

Se ha presentado en los principales escenarios de Bogotá y en numerosos festivales nacionales e internacionales, entre los que destacan Rock al Parque (Bogotá, Colombia), Vive Latino (CDMX, México) y Abbey Road On The River (Louisville, EE.UU.); y ha sido invitada a participar en colaboraciones con importantes bandas de la escena independiente bogotana como Hello Yak, La Severa Matacera, Skampida y Telebit, entre otras.

Leo Parra es uno de los referentes indiscutibles del Blues en Colombia. Cinco años en Argentina, dos producciones discográficas en Buenos Aires, festivales y escenarios en México, Uruguay, Perú y Ecuador y la experiencia de haber conocido y compartido escenario con algunos auténticos Bluesmen como Jimmy Burns o Bob Stroger lo perfilan como uno de los más importantes intérpretes de Blues en Colombia y Latinoamérica.

Jose Rodríguez es cantante, guitarrista, armonicista y compositor con 29 años de trayectoria artística. Su recorrido le ha permitido acercarse a géneros como el rock, Rock&Roll, country, blues, música andina y folclórica. Además de su proyecto solista, ha hecho parte de bandas reconocidas como: ENePEI, Calefón, //4AM, Maquinaria Pesada, TAPPAN y, en la actualidad, se desempaña como integrante de la banda 4 CHAKALES.

Julieta Rn’R, músico con una carrera artística de más de 20 años. Se ha desempeñado en diferentes agrupaciones de la capital colombiana como cantante líder, en tributos a bandas como Roxette, Queen y Michael Jackson, entre muchos otros. Su especialidad es el Rock, Soul, Disco, R&B, siendo su trabajo más representativo el Tributo a Janis Joplin que lleva interpretando desde el 2001.

Camilo Cruz es rockero desde que un día a los 10 años de edad en el que decidió agarrar la guitarra abandonada de su hermana mayor, “afinarla” sin ningún tipo de ayuda académica y embarcarse en un viaje musical de ya más de tres décadas. Ha pertenecido a varias agrupaciones de rock en Bogotá, en las que se ha desempeñado como guitarrista y bajista. (Bhang, Shifter, Consulado Popular, Tappan, 4Chakales, PeggyLow, Victoria Cumbia Surf, entre otras.) Camilo es también Maestro en Artes Visuales y ha trabajado como ingeniero de video y director de contenido para innumerables proyectos artísticos y corporativos.

Jonás Díaz lleva 18 años activo como baterista, tocando en diferentes tributos y bandas de Rock del circuito local. Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Radiohead, Janis Joplin y ahora El Club de los 27, hacen parte de los Tributos en los que he tocado, además de las participaciones en Festivales a nivel Nacional con bandas como Southern Roots y Tappan.