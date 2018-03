La banda se presenta este viernes en el parque Simón Bolívar

Depeche Mode, el poder del sintetizador

Juan Carlos Piedrahita B.

La deuda que tiene el rock con una banda como Depeche Mode se podría ajustar al tamaño de un sintetizador. Esto no necesariamente hace referencia a la superficie física del instrumento, más bien tiene que ver con la dimensión de sus posibilidades. Y el trío británico sí que ha sabido potencializar el sonido proveniente de ese aparato en el que se condensan teclados, instrumentos de viento y algunos elementos de percusión.

El piano en el género de la rebeldía por excelencia ha tenido un desempeño más bien constante; el órgano (muchas veces resumido en el nombre Hammond) exhibe una suerte irregular, polémica, pero a la vez contundente en estilos como el góspel, el funk y el soul. El sintetizador, por su parte y gracias también a las habilidades de los integrantes de la agrupación Depeche Mode, marcó una época en la década de los 80 y su inercia se ha mantenido hasta nuestros días.

Depeche Mode es el resultado de muchas iniciativas, es el proceso de decantación de varios formatos instrumentales eléctricos y acústicos, y es también la síntesis de encuentros y desencuentros personales entre integrantes antiguos y nuevos de un sueño que en algún momento fue común. Uno de los elementos que siempre ha estado presente en la agrupación, incluso antes de ser bautizada de manera oficial, ha sido el sintetizador, tomara el rumbo que tomara el colectivo, la injerencia de los teclados sería determinante.

No Romance in China, The Plan, French Look y Composition of Sound fueron iniciativas que facilitaron el surgimiento de lo que los fanáticos del rock, de la música electrónica y hasta del house, conocieron bajo la denominación de Depeche Mode, nombre al que se ajustaron sus integrantes por un simple tema de sonoridad.

French Look y Composition of Sound coincidieron en un toque en alguna oportunidad y desde allí surgió una complicidad latente entre Andrew Fletcher y Martin Gore. El arribo de Dave Gahan fue un poco posterior y, tal y como sucede en muchos casos, el vocalista termina siendo la última incorporación, pero, a su vez, la estrella más sólida del formato. Sucedió en los 70 con Bono en U2, y pasó una década más tarde con Gahan y Depeche Mode.

Con Andrew Fletcher, Martin Gore y Dave Gahan en la titular la banda montó un tridente de miedo, un power trío, que exploraba historias con una narrativa especial, pero arropaba sus contenidos con una inmensa tolda de posibilidades sonoras.

Las guitarras, los bajos, las baterías y, por supuesto, los sintetizadores, se encargaban de construir una atmósfera propicia en un tiempo en el que el glam tomaba fuerza, las propuestas provenientes del sonido afro disminuían su caudal masivo y el pop marcaba el derrotero. Depeche Mode llegó oficialmente en 1980 a refrescar el ambiente y a mostrar que la música para la discoteca también se podía escuchar en la sala de la casa sin ningún impedimento.

Fletcher, Gore y Gahan establecieron la reconciliación musical como punto de partida. El trío no sólo logró que hicieran las pases ámbitos tan disímiles como la fiesta y la sala, sino que se adentró en la unión de plataformas sonoras que antes parecían excluyentes. El house, el techno, la electrónica, el rock y las propuestas de tipo industrial tuvieron cabida en los registros discográficos de la banda Depeche Mode.

Speak & Spell fue el debut discográfico del grupo en cuanto a lo que se conocía en ese entonces como elepé o larga duración. Algunos sencillos anteriores desempeñaron un trabajo brillante para que la primera placa fuera tan exitosa. Luego siguieron propuestas, algunas más arriesgadas que otras, como A broken frame (1982), Construction Time Again (1983), Some Great Reward (1984), Black celebration (1986), Music for the masses (1987) y Violator (1990), con el que definitivamente pusieron a latir a sus fanáticos, que se multiplicaron en América y Europa.

En casi cuatro décadas de actividad musical, los integrantes de la banda Depeche Mode han seguido adelante con su oferta musical. Visitaron Colombia por primera vez en octubre de 2009 y ahora regresan como parte de la gira The Global Spirit Tour, que trae al colectivo por América Latina como no lo hacía desde hace varias jornadas.

Muchas cosas han cambiado desde la primera aparición en tierra colombiana, permanecen sus tres integrantes, miles de sus fanáticos y, por supuesto, se mantiene el poder del sintetizador.

Depeche Mode en Colombia. Viernes 16 de marzo. Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá. Información y boletería en www.primerafila.com.co