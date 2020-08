¿Cómo hemos formulado la masculinidad que más predomina? ¿Qué significa “ser varón”? ¿Qué significa “ser mujer”? Este debate, precisamente, es el que plantea la agrupación colombiana en su nuevo sencillo.

¿Desde cuándo nuestro género define quiénes somos? ¿Desde cuándo las cosas anormales se convirtieron en normales? ¿Cómo hemos formulado la masculinidad que más predomina? ¿Qué significa “ser varón”? ¿Qué significa “ser mujer”? Los bebés nacen y ya la familia está pensando si comprará azul o rosado, si será princesa o futbolista, si comprará muñecas o carros, todo antes de que ellos decidan quiénes quieren ser. (Lea: Esteman: una innovación musical a partir de sonidos del pasado)

Tener una rudeza sin emociones, sin cuidado, siempre con la racionalidad de unas respuestas que no contemplan la emoción. No identificarse con las mujeres. Ver la experiencia femenina como extraña o ajena. Afirmarse desde la violencia. Avergonzarse de tener corazón. Se ha enseñado a los hombres a excusarse cuando son humanos, cuando sienten, cuando duelen. Y también se ha enseñado que mostrar cualidades “femeninas” no es propio de varones “verdaderos”. Esa distancia nos lastima. Esa brecha nos desconecta. Es la distancia que marca el género no como posibilidad, sino como prescripción. Esa es la revolución también.

El rock siempre ha sido liberación y la nueva canción de la banda colombiana Diamante Eléctrico, Los chicos sí lloran, también lo es. ¿Cómo ser solidario con el llamado de tantas mujeres que viven violencia? ¿Cómo regar la transformación? Incomodando la propia masculinidad. Incomodando la masculinidad de los otros. (Lea también: Juan Pablo Vega presenta “Apagar la luz”)

Con Los chicos sí lloran, Juan Galeano y Daniel Álvarez, integrantes de la banda, proclaman un himno de liberación y de consciencia. Que a los hombres les duela, que consideren la experiencia femenina. Que oigan, que humanicen. Es un himno que llama a una consciencia de cómo ser hombre y asociarlo con el acto de cuidar y proteger. No es un llamado a salvar sino a pensarse desde adentro.

Cuando los hombres, que son visibles y son modelo, anuncian que les duele la exclusión, la invalidación de lo femenino, están sembrando la revolución bella y fulgurante que plantea Diamante Eléctrico: ser hombres a quienes duele la violencia, hombres que cuidan, hombres que sienten, hombres que protegen. Hombres que lloran porque su corazón de oro les permite ser también a través de lo que sienten. Hombres que sienten dolor, que lo expresan y que lo transfiguran en consciencia-esa revolución.

“No queremos ser superhéroes, no vinimos a salvar a nadie, aquí nadie quiere ser rescatado, aquí lo único que debería haber es silencio. Silencio de siglos de luto, silencio para escuchar lo que nos han tratado de decir por años, silencio por nuestro silencio cómplice. Y después de eso, una revolución. Una revolución sin género ni caras visibles”, terminan por decir Juan Galeano y Daniel Álvarez.