Esteman: una innovación musical a partir de sonidos del pasado

Este colombiano, famoso por romper con los estereotipos musicales, habla del proceso de creación de “Te alejas más de mí”, su nueva canción junto a la argentina Daniela Spalla.

Talento, disciplina y arrojo son tres factores ineludibles a la hora de ponderar la calidad de un artista. Un músico, en este caso. Talento potenciado desde muy temprano por el apoyo familiar; disciplina para seguir este camino azaroso e incierto que ha sido la música como opción profesional desde siempre y hasta ahora, y arrojo para apostarle a un estilo musical propio sin temor al rechazo de una industria que por momentos parece homogeneizada para ciertos gustos. Tres aspectos que se reúnen en Esteban Mateus, Esteman, músico nacido en Bogotá, con una carrera musical que se acerca ya a su primera década de trayectoria.

Hace un par de años, por razones tanto personales como artísticas, se radicó en México, un país muy importante en el mercado musical latino y al que se refiere con agradecimiento y afecto.

“Ha sido clave en mi carrera. No solo para mí, sino para muchos colombianos que formamos parte de una escena (musical), que nos movemos en un mundo más alternativo y que hemos crecido a través de tocar en festivales en este país. Tocar por primera vez, por ejemplo, en el Vive Latino, uno de los más importantes de música cantada en español en Latinoamérica, fue una experiencia increíble”, le contó el músico a El Espectador desde su casa en Ciudad de México.

Esteman se ha caracterizado por una constante dinámica creativa en la que busca, escarba si se quiere, en sonoridades de antaño y, a partir de lo que allí encuentra, propone un sonido particular, más cercano a la actualidad, por el que es reconocido como un artista honesto e innovador.

“Uno de mis principales motivos ha sido buscar toda la inspiración en la música que me gustaba desde niño, que crecí oyendo y heredé de mis padres, y mezclarla con el contexto sonoro del mundo contemporáneo. Siempre hay una dualidad en mi música: por un lado, son dos épocas que se juntan, o el sentimiento de la melancolía con el baile”, dijo Esteman.

Discos como 1er. acto, Caótica belleza y Amor libre, lanzados en años anteriores, constatan esto con facilidad.

Su más reciente canción, titulada Te alejas más de mí, lanzada el 6 de agosto, no es la excepción a este tipo de riesgos artísticos. Allí también puso sobre la mesa una apuesta en la que la unión de distintos momentos se conjuga en una misma atmósfera musical.

“Va a haber un viaje sonoro a través de diferentes épocas en este álbum, y particularmente la canción que lanzamos trae mucho de eso. Por un lado, por la producción de Adan Jodorowsky, que es un gran artista, como cantante y como productor. Siento que él ha estudiado mucho estos sonidos de otras épocas, lo tiene muy claro, y creo que es muy bueno juntándolas. En la canción hay un sonido de los 70, una balada, una colaboración (con Daniela Spalla, cantante argentina) que tiene mucha melancolía, es muy directa en la letra, pero a la vez tiene una sensualidad que te genera ganas de bailar”, comentó Esteman.

Otro aspecto clave y que resalta fue la participación de Julián Bernal, director musical de su banda desde hace cinco años. “Julián me conoce bien y nos juntamos los tres a hacer esta canción muy inspirada en esos sonidos de esas baladas que de alguna manera se nos quedaban pegadas, que se siguen cantando, que son casi atemporales. Este disco que viene en camino va a explorar eso de una manera más puntual. Es un tributo a momentos diferentes de la música que me han inspirado, que me encantan y que creo que valen la pena traer a este momento actual”.

Esteman: muchos “manes” dentro de uno

Estudió artes visuales en la Universidad de los Andes, en Bogotá, y ha estado ligado a propuestas musicales y, en general, a estéticas alternativas que encuentran, sobre todo, cabida y resonancia en un universo más modesto en cuanto a popularidad, en un ámbito llamado underground. Sin embargo, él no es propiamente un desconocido en la escena musical, pues, por allá en 2012, se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales y las plataformas musicales gracias a su canción No te metas a mi Facebook.

Sobre esta canción específica, Esteman recordó: “Es muy extraño, pues nunca pensé que fuera a ser el contenido viral que fui por esta canción que surgió desde una propuesta más bien sarcástica, jugando con la sátira, incluso con un poco de burla, haciendo un pop que desafiara ese mismo pop y todos los estándares típicos de este sonido”.

A pesar de este inesperado éxito, el cantante tenía claro que no quería estacionarse en lugares de aplausos tempraneros ni mucho menos encasillarse en un personaje que representara un género musical específico como convencionalmente se establece en el mercado.

Siempre he estado en esta dualidad: una especie de mundo gris en los géneros musicales. Es decir, claro que hago pop, siempre lo he hecho, pero tal vez el tipo de pop que a mí me ha influenciado y me ha inspirado es el de artistas que se siguen moviendo en este mundo de festivales, como Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Miguel Bosé, entre otros”.

Un “sancocho” de sonidos

“La gente siempre va a encontrar en mis discos eso: un sancocho de sonidos”. Así, en medio de risas, Esteman se refirió a lo que él considera podría ser un sello característico de su carrera artística y de su manera de hacer música.

“En Caótica belleza, por ejemplo, y de ahí justamente su título, se podía escuchar una canción raizal, un poco inspirada en el folclor latinoamericano, pero igualmente tenía detrás un cierto ritmo folk, country, entonces es una fusión muy particular. También hay una canción como Baila, que es superpop, más disco. Me tomo esas libertades de jugar con diferentes géneros, de transformarme y pasar de una balada o algo más oscuro a algo más feliz. Esa ha sido la línea conductora en toda mi carrera, y las personas que ya me conocen saben que si van a un concierto mío, seguramente van a cantar, pero también van a bailar, y también pueden llorar. Es como una mezcla constante de sentimientos y un viaje a través de diferentes emociones y épocas”, concluyó el artista, para quien la referencia del pasado se convirtió en un pretexto para innovar.