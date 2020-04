Documental “Coachella: 20 Years in the Desert” se emitirá este Viernes Santo en YouTube

Redacción música

“Coachella: 20 Years in the Desert” recopila actuaciones y entrevistas con artistas desde la edición de 1999 hasta la de 2019.

Este Viernes Santo 10 de abril Youtube Originals emitirá gratuitamente “Coachella: 20 Years in the Desert”, documental con el que el famoso festival musical celebra su aniversario.

El Festival de Música de Coachella, que se celebraría del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en California, Estados Unidos, fue reprogramado para octubre próximo debido a la pandemia del coronavirus, siguiendo el consejo de las autoridades sanitarias locales.

Sin embargo, los organizadores del evento y Youtube transmitirán gratuitamente “Coachella: 20 Years in the Desert” el 10 de abril a las 2 de la tarde (hora de Colombia).

“La música continúa uniendo a la gente y no encontramos una mejor manera que compartiendo algunas de nuestras memorias favoritas, actuaciones y entrevistas con artistas desde la edición de 1999 hasta la de 2019”, dice Google Colombia.

Entre los artistas que aparecen en “Coachella: 20 Years in the Desert” se destacan Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, Travis Scott, Blackpink, LCD Soundsystem, Rage Against The Machine, Pixies, Swedish House Mafia, Jane’s Addiction, Björk, The White Stripes, Madonna, Moby, Beck, Radiohead, entre otros.