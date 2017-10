Don Omar cancela concierto del próximo sábado en Bogotá

Redacción música

Dom Omar cancela la presentación que iba a ofrecer en Bogotá el próximo sábado. Según informó en un comunicado, su prioridad actual es ayudar en la recuperación de Puerto Rico, afectada por el huracán María.

"Es imposible para mí abandonar mi isla y mi gente en las condiciones en que se encuentran, esto es cada día peor. Aunque el nombre de Don Omar se lo debo a mi fanaticada alrededor del mundo, en este momento mi prioridad es reconstruir la tierra que me vio nacer", dijo el artista.



Don Omar se iba a presentar en Bogotá en el marco de la fiesta I Love Halloween programada para el sábado 28 de octubre en la Gran Carpa Américas de Corferias, en donde, hasta el momento, siguen en pie las actuaciones de Ivy Queen, Jimmy Bad Boy y De La Ghetto.

El concierto de Don Omar en Bogotá también hacía parte de la gira de despedida que adelanta, pues en agosto pasado informó que se retiraba de los escenarios.

Los organizadores del evento, I Love Bogotá -que siguen promocionando el espectáculo del sábado-, dieron a conocer que "se reprogramará la fecha de presentación de Don Omar", pero que quienes no deseen esperar la confirmación de la nueva fecha "pueden optar por el reintegro de la totalidad de su dinero 30 días hábiles después de realizado este evento".

William Omar Landrón Rivera, conocido artísticamente como Don Omar, realiza "Forever King... The Last Tour", que "marca el final de la más de 15 años de carrera musical que ha logrado cautivar cada país del mundo entero".

Don Omar nació el 10 de febrero de 1978 en Villa Palmeras (San Juan), expastor evangélico, es el mayor de los tres hijos de William Landrón y Luz Antonia Rivera.

Se crió en la barriada santurcina Villa Palmeras y con doce años le surgió la inquietud de seguir los pasos de los exponentes del rap que dominaban la escena boricua: Vico C, Brewley MC y varios intérpretes anglosajones, según la biografía del interprete de la Fundación Nacional para la Cultura Popular.



Siendo un quinceañero se hizo miembro activo de la Iglesia Evangélica Restauración en Cristo, en Bayamón, y durante los cuatro años que formó parte de la congregación de aquel templo, en el que frecuentemente se le encomendaba la tarea de dar los sermones, también formó parte de un grupo que interpretaba música gospel.

"Un desengaño amoroso, que luego evocaría en la composición 'Aunque te fuiste', lo apartó de aquel sendero evangelizador y buscó la oportunidad de adentrarse definitivamente en el panorama rapero, del cual surgió la hoy imperante onda del reggaetón", según la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

Su primera experiencia significativa fue una participación en el trabajo colectivo "Operación Sandunga" (1999) interpretando el tema "Déjame cazarlos".

A partir del 2000, su nombre aparecería en las producciones de los principales disc-jockey nacionales, entre ellos Francisco Tomás Muriel "Buda", Leny Tunes, Noriega y Eric Montero "DJ Eric".

También, en los trabajos del dueto más exitoso de ese momento, Héctor & Tito.

El primero de ellos, Héctor Delgado "El Bambino", se convertiría en su padrino artístico.

A mediados del 2003, él le produciría el álbum que no solo marcó su debut como solista, sino que le catapultó al estrellato: "The Last Don".