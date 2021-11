Don Omar regresa a Colombia y se suma al cartel del Jamming Festival 2022

Don Omar, uno de los grandes pioneros del reguetón, confirmó que hará parte del cartel de artistas que componen el Jamming Festival 2022. Su legado, que ha trascendido durante décadas, estará presente el 19, 20 y 21 de marzo en Ibagué, y hará bailar y cantar a todos sus asistentes con sus grande clásicos.

Conocido mundialmente por grandes clásicos del género urbano como “Ojitos chiquititos”, “Dile”, “Salió el sol”, “En su nota”, entre muchas otras, el artista puertorriqueño cuenta con siete álbumes de estudio, siendo el último “Sociedad secreta”, que cuenta con la colaboración de Sharlene Taule, Ivy Queen, Gente de Zona, entre otros.

Una de las razones por las cuales el regreso del artista emociona tanto a sus fans, es porque el 1 de septiembre de 2017, Don Omar anunció su retirada de los escenarios, dando sus “últimos” conciertos en una gira llamada “Forever King: The Last Tour”. Allí se despidió de sus fans latinoamericanos dando a entender que esa sería la última vez que daría un concierto. Pero no fue así.

Además de Don Omar, el cartel del Jamming Festival cuenta con artistas como los Black Eyed Peas, Caifanes, Damian Marely, Sean Paul, Molotov, Enanitos Verdes, Rata Blanca, entre otros artistas. A diferencia de otros años, para 2022 el festival cambia su locación y agrega un día más de duración.