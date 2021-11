Dr. Queen regresa con el tributo a Freddie Mercury

Tenía veinte años cuando por primera vez sintió la necesidad de hacer algo con su fanatismo hacia Freddie Mercury. Estudiaba música y para muchos era una locura la idea de crear una banda tributo. El artista que tanto admiraba ya tenía algunos años de haber apagado su voz, pero sus canciones seguían resonando tan fuertes como ahora. Ni el mismo Mercury se habría imaginado cuántas vidas transformó gracias a su música y entre esas la de Jorge Busetto. Este argentino descubrió en la música de Queen el poder para alzar su voz y ser el líder que siempre soñó y que por miedo no se atrevía a mostrarse.

“Cuando yo era chico y me estaba bañando practicaba, escribía poemas, me imaginaba hablando como si fuera un gran líder y recuerdo que veía recitales. Me preguntaba, ¿cómo hacía este tipo para cantar delante de tanta gente? En el colegio siempre tenía cierto liderazgo. Sin embargo, no sabía para dónde iba a arrancar, si era por el lado de la política, que gracias a Dios no lo hice, porque, aunque he tenido tentaciones prefiero mantenerme con valores y creo que la política te cambia. Y él me hizo descubrir una faceta artística que canalizó toda esa necesidad de estar frente a la gente. Los artistas son más importantes, ellos nos endulzan la vida y nos alegran en cada momento”, asegura Jorge Busetto, vocalista de Dr. Queen.

El proceso no sería nada fácil: debía estudiar Medicina y al tiempo comenzar la búsqueda de aquellas personas idóneas para ser parte de lo que hoy es Dr. Queen. Lo que parecía una idea descabellada se convirtió en un destacado proyecto en forma de tributo. Sin saber tocar ningún instrumento ni cantar, este joven tenía un objetivo claro y no se detendría. Logró aprender a tocar piano, guitarra, bajo y batería; de esa forma, la tristeza de perder a su más grande ícono, quien falleció a los 45 años debido a una bronconeumonía consecuencia del sida, la transformó en la fortaleza para llegar a ser un artista.

Han pasado 19 años e incluso una pandemia y esta banda sigue vigente. En su recorrido incluye escenarios alrededor del mundo con cerca de diez giras, entre las que incluye Queen I Tour, Queen II Tour, Sheer Heart Attack Tour, A Night at the Opera Tour y News of the World Tour.

Luego de estar alejados de los escenarios, la banda argentina Dr. Queen regresa en un tour que incluye Centroamérica, Chile, Colombia, España, Italia y Portugal.

“Será un show muy diferente, porque volvemos después de estar un tiempo alejados de los escenarios por la pandemia. Estamos muy a la expectativa de cómo lo va a disfrutar el público. Si bien la gente disfruta los temas de Queen, este va a ser muy especial porque será un espectáculo para toda la familia, apto para todo tipo de espectadores. Es un buen momento luego de tanta incertidumbre”, comenta Busetto.

La pandemia fue propicia para repensar los eventos venideros y seguir practicando aun desde la distancia con cada uno de los integrantes. A pesar del miedo que tenían de ser olvidados por el público, esta nueva gira les demostró todo lo contrario. Las fechas de conciertos organizadas hasta mayo ya superaron las ventas y las boletas están agotadas.

En esta oportunidad, la corte de Jorge Busetto interpretará los clásicos de siempre: Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We are the Champions y Love of My Life. Aunque Freddie Mercury no tenga temas desconocidos, esta vez los artistas apostarán por interpretar canciones de la época solista de este grande del rock, así como aquellas creaciones que no logró interpretar en vivo y los lanzamientos de otros miembros de la banda.

“Por ejemplo, también hay cosas del vestuario que no pueden faltar, como es la campera (chaqueta) amarilla, pero aun así tenemos que buscar la forma de ofrecer nuevas cosas, porque ya nos han visto mil veces con ese mismo vestuario. Tenemos que repensar los temas, el orden y mantener el ánimo del público. Entonces empezamos muy arriba, luego bajamos un poquito y de repente los hacemos emocionar”.

Como parte de su gira por Latinoamérica, la banda argentina Dr. Queen llega para presentarles a los colombianos Bohemian Rhapsody, un show inédito que busca dar a conocer ese recorrido por las canciones compuestas por el recordado Freddie Mercury, cuando hizo parte de la reconocida banda británica de rock Queen y también su etapa de solista.

“Habrá un momento del show en el que incluiremos cuatro o cinco temas de un pedacito de cada una, para tratar de abarcar varios del repertorio”, manifiesta Busetto.

Colombia será testigo de esta gira latinoamericana. El 27 de noviembre se presentarán en el Teatro de la Universidad de Medellín, mientras que en Bogotá estarán el 2 de diciembre, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán.

“Tengo muchas expectativas. Siempre digo que España y Colombia son de los dos países con más fanáticos, tenemos anécdotas de personas que han ido a nuestros conciertos y que a partir de ahí han quedado enamorados de tocar algún instrumento e incluso tienen su banda. Colombia ya es como nuestra segunda casa”, concluye Jorge Busetto, líder de Dr. Queen.