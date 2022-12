Draco Rosa presenta el video de su canción “El río de la vida”

La pieza audiovisual cumple a la perfección con la misión que Draco Rosa asumió cuando sacó “Sound Healing 1:11″ a finales de 2021, Foto: /Criteria Entertainment/Steven Lyon/EFE - Steven Lyon

Cuando el galardonado artista Draco Rosa compuso “El Río de La Vida”, uno de los temas de su aclamado álbum “Sound Healing 1:11″, quedó sorprendido de la facilidad con la que salieron la música y la letra. Lo mismo sucedió con el video musical que se estrenó hoy.

“Nos dejamos llevar con el flow y el momento. Esa pieza quedó bien linda. La hicimos con la Orquesta Filarmónica de Praga. Se dieron las cosas al natural, sin mucho misterio. Uno trata de hacer mil cosas y algunas no se dan y otras sí”, dijo el artista al hablar sobre la canción, que además contó en la composición con el talento de español Luis Gómez Escolar.

El video musical, es el perfecto acompañante del tema, traduciendo la música en imágenes relajantes del interior de Puerto Rico, algunas de ellas en la finca del artista, incluyendo las poderosas aguas de un río que fluye sin detenerse, en clara referencia al título “El Río de La Vida”.

La pieza audiovisual cumple a la perfección con la misión que Draco Rosa asumió cuando sacó “Sound Healing 1:11″ a finales de 2021, un álbum creado durante la pandemia con frecuencias benéficas para el cuerpo con sonidos naturales de aves, ríos y mares y que fue escogido por NPR Music como uno de los mejores discos del año.

Los temas del disco son acompañados por sonidos naturales captados por un equipo que se dividió para cubrir diferentes espacios de las 100 cuerdas (unas 39 hectáreas) que abarca la finca de Draco. Otro de los aspectos que tomó en cuenta fue afinar los instrumentos en una frecuencia de 432 hz, en vez de la convencional 440 hz, que de acuerdo con musicoterapeutas puede ser beneficiosa para el cuerpo.

Sound Healing 1:11, contiene 11 canciones, siete de las once canciones están en español, tres canciones – “Chateau Marmont,” “Religion of 2″ y “So Beautiful” – están en inglés, mientras que los exquisitos 10 minutos de “El Amor de Boriken” son instrumentales. Con esto, una vez más Draco Rosa nos abrió nuevos horizontes musicales y nos brindó un álbum de recuerdo en el que podemos sumergirnos de principio a fin.